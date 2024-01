Le nombre de millionnaires en BTC augmente, les altcoins IA populaires sur Reddit

Le nombre croissant de millionnaires en Bitcoins (BTC) reflète l’acceptation et l’utilisation croissantes des actifs numériques. Étant donné que les investisseurs de Reddit ont historiquement connu des marchés haussiers, il est logique de considérer les crypto-monnaies ou autres options d’investissement qui y sont populaires. Les Redditors ont remarqué l’altcoin AI (intelligence artificielle) InQubeta (QUBE).

InQubeta fait des vagues sur Reddit grâce à sa remarquable prévente, qui a permis de récolter plus de 7,9 millions de dollars jusqu’à présent. Le nouvel altcoin devient de plus en plus populaire en raison de sa technique d’investissement innovante en matière d’IA. QUBE est un choix parfait pour investir dans les secteurs des crypto-monnaies et de l’intelligence artificielle. Les investisseurs saluent cette blockchain ICO pour être un investissement à long terme judicieux.

Cet article se penche sur la population croissante de millionnaires en Bitcoins et explore l’enthousiasme pour InQubeta au sein de la communauté Reddit.

InQubeta (QUBE) devient le choix préféré de la communauté Reddit

Les Redditors accordent une attention croissante à InQubeta, une blockchain ICO qui vise à rendre les investissements dans l’intelligence artificielle plus accessibles au grand public. Les investisseurs Reddit, dont beaucoup se considèrent comme les petites gens qui s’opposent aux baleines géantes, soutiennent une plateforme démocratique qui permet aux gens ordinaires de ne pas correspondre aux critères exclusifs des canaux d’investissement conventionnels, tels que les investissements minimums dépassant le revenu annuel moyen aux États-Unis.

Investir dans les startups du secteur de l’IA est aussi simple que d’acheter des jetons non fongibles (NFT) via la place de marché InQubeta. Sur la plateforme InQubeta, les startups créent des NFT basés sur des actions, que les investisseurs achètent avec des jetons QUBE. À l’issue des ventes, les investisseurs reçoivent des NFT de tendance, qu’ils sont libres de vendre ou de conserver. Comme les actions, ces NFT sont assortis d’avantages supplémentaires, comme une part des bénéfices de la startup.

Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs avoirs en crypto-monnaies ont remarqué InQubeta, qui fait les gros titres de l’actualité crypto. La prévente comporte dix étapes, et l’étape actuelle est la sixième. Au prix de 0,01925 $, plus de 700 millions de jetons ont été vendus, générant près de 8 millions de dollars de revenus. Lors de la prochaine phase de prévente, les jetons seront vendus au prix de 0,0224 $ chacun, avec une offre totale de 1,5 milliard de jetons disponibles.

Une autre raison pour laquelle les Redditors sont attirés par ce projet est sa stratégie déflationniste. Le jeton QUBE utilise un mécanisme déflationniste pour maintenir sa valeur au fil du temps. Le burn wallet de la plateforme reçoit 2 % de tous les achats et ventes, ce qui augmente le potentiel de croissance à long terme du projet. Le staking par les investisseurs est une autre façon de recevoir des récompenses grâce à une taxe de vente de 5 % allouée à un pool de récompenses.

Le Bitcoin (BTC) produit de nombreux millionnaires dans l’espace crypto

Bitcoin possède la plus grande capitalisation boursière et a connu une croissance fulgurante en 2023. Plusieurs analystes des crypto-monnaies prévoient une hausse encore plus importante dans le courant de l’année. En tant que première crypto-monnaie et la plus précieuse, le BTC a largement contribué à faire de nombreux millionnaires.

Selon les actualités crypto, l’attente de l’approbation du premier fonds négocié en bourse (ETF) au comptant du Bitcoin est l’une des principales causes de la flambée actuelle des prix. L’intérêt pour les crypto-monnaies et l’argent investi dans celles-ci ont augmenté en raison de l’introduction potentielle d’un Bitcoin ETF.

Les modèles de liquidité robustes stimulent la tendance optimiste du prix du Bitcoin et le nombre croissant de millionnaires dans l’industrie. Il y avait 28 084 millionnaires en Bitcoins en janvier 2023, mais au fil de l’année, près de 50 000 personnes supplémentaires sont devenues millionnaires. Les adresses des portefeuilles de ces millionnaires en Bitcoins contiennent des bitcoins d’une valeur d’au moins 1 million de dollars. Le boom du BTC de 2023, qui a vu une augmentation de plus de 158 % du jeton de crypto-monnaie, est probablement à l’origine de cette situation. L’augmentation de la valeur du bitcoin s’est accompagnée d’un accroissement du nombre de millionnaires qui lui sont liés.

Conclusion

Le Bitcoin a produit de nombreux millionnaires grâce à la récente flambée de sa valeur. À l’inverse, InQubeta gagne en popularité au sein de la communauté Reddit, démontrant ainsi les avantages uniques qu’offre l’altcoin. Les investisseurs ont une grande chance de profiter du fantastique potentiel du secteur de l’IA grâce à cette initiative de crypto-monnaie. Les détenteurs de QUBE peuvent bénéficier d’investissements sûrs et d’une valeur à long terme. Les investisseurs peuvent profiter de possibilités exclusives et de récompenses pour les premiers investisseurs pendant que la prévente se poursuit.

Visitez la Prévente d’InQubeta

Rejoignez les Communautés d’InQubeta