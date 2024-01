La nouvelle gamme OnePlus : découvrez les écouteurs Buds 3

OnePlus a récemment dévoilé ses nouveaux écouteurs Buds 3 en Chine, élargissant ainsi sa gamme. Positionnés dans la catégorie entrée de gamme, ces écouteurs intra-auriculaires dotés de la technologie de réduction active du bruit offrent des caractéristiques attrayantes. Cette annonce s’accompagne du lancement du smartphone Ace 3, renforçant encore la gamme de produits de la marque.

Sortie imminente en Chine avec un prix attractif et des performances audio de pointe

Les Buds 3 seront disponibles sur le marché chinois à partir du 8 janvier, au prix local de 500 yuans, soit environ 57 euros hors taxes. Il reste cependant à confirmer s’ils seront également disponibles dans d’autres régions, y compris en Occident.

Ces nouveaux écouteurs se distinguent par leur conception à double conducteur, promettant une qualité audio appréciable. De plus, leur capacité de réduction active du bruit est importante, avec jusqu’à 49 dB d’annulation du bruit ambiant. En termes de confort, les écouteurs sont conçus pour être fins et légers. Ils offrent une expérience agréable qui, espérons-le, permettra aux utilisateurs de les oublier une fois insérés dans leurs oreilles.

Les OnePlus Buds 3 : une bonne surprise en perspective

Plus en détail, on découvre que plusieurs niveaux de réduction active du bruit (ANC) sont actuellement disponibles. Les premiers niveaux filtrent les bruits ambiants avec des réductions de 10dB et 20dB respectivement. La réduction de bruit la plus impressionnante atteint toutefois 49dB sans étape intermédiaire. OnePlus propose également un mode intelligent qui ajuste automatiquement l’ANC en fonction de l’environnement.

Quant aux écouteurs eux-mêmes, ils sont équipés de trois microphones dédiés aux appels et au bon fonctionnement de l’ANC. Ces microphones sont alimentés par l’intelligence artificielle pour assurer une qualité audio optimale lors des appels vocaux. OnePlus garantit également une certification IP55, assurant une résistance à la sueur et à la poussière. Chaque écouteur ne pèse que 4,8 grammes.

En termes de puissance, chaque écouteur est équipé d’une batterie de 59 Wh, tandis que l’étui comprend une batterie de 520 mAh. Dans l’ensemble, OnePlus promet une autonomie totale de 44 heures avec l’utilisation de l’étui de chargement.