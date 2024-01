Steam annonce la fin de son support pour Windows 7 et Windows 8

C’est désormais confirmé : Valve a officialisé la fin du support de Windows 7 et Windows 8 sur Steam. Cette décision aura rapidement des conséquences concrètes pour ceux qui continuent à utiliser les anciens systèmes d’exploitation de Microsoft.

Fin du support de Steam pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1

Depuis le du 1er janvier 2024, Steam n’assume plus la compatibilité avec Windows 7, Windows 8 et même Windows 8.1, ce dernier étant un dérivé de Windows 8 lancé en 2013. L’annonce de Valve aura bientôt un impact direct sur les utilisateurs des trois anciens OS de Microsoft. En effet, ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité pour Steam et ne bénéficieront plus d’aucune nouvelle fonctionnalité.

Il est également à noter que Valve ne fournira plus de support technique pour Steam lorsqu’il est installé sur les systèmes d’exploitation mentionnés. Il s’agit d’un arrêt complet et définitif de l’assistance. Cette décision entraîne inévitablement des désagréments pour les utilisateurs concernés.

Vous pouvez encore jouer sur Windows 7 et 8

Heureusement, la fin du support ne signifie pas la fin complète de l’expérience pour les fans de Steam qui continuent à utiliser Windows 7, 8 ou 8.1. Ces utilisateurs pourront toujours accéder à leurs bibliothèques de jeux comme d’habitude. Cependant, certains services pourraient rencontrer des problèmes. Face à cette situation, Valve recommande une transition vers une version plus récente de Windows.

Il est important de souligner que la décision soudaine de mettre fin au support n’a pas été prise à la légère par Valve. Le groupe explique que sa plateforme Steam s’appuie fortement sur Google Chrome. Il rappelle que ce dernier a cessé de prendre en charge Windows 7 et 8 l’année dernière.

La démarche de Valve n’est pas une surprise, puisqu’elle s’inscrit dans la politique de Microsoft qui a mis fin au support de Windows 7 il y a près de trois ans. Quant à Windows 8.1, il a été relégué au second plan le 10 janvier 2023.

Enfin, il convient de noter que cette fin de support ne concerne qu’une infime partie des utilisateurs de Steam. En effet, seuls 0,06 % d’entre eux utilisent encore Windows 7, contre 0,15 % pour Windows 8.1.