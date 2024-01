Shiba Inu & Dogecoin s’effondrent : NuggetRush (NUGX), nouveau roi des mèmes ?

Les analystes ont prédit une nouvelle saison des mèmes, alors que nous entrons dans un nouveau marché haussier des crypto-monnaies.

Cependant, Shiba Inu et Dogecoin ont eu du mal à suivre le rythme.

Alors qu’ils luttent, NuggetRush a émergé avec un modèle unique qui pourrait en faire le nouveau roi des mèmes.

Les memecoins ont attiré l’attention avec leurs gains de prix massifs alors que nous entamons un nouveau marché haussier. Malgré une autre saison de mèmes, Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE), deux acteurs majeurs ont déçu de nombreux investisseurs.

Alors que ces excellents altcoins peinent à suivre le rythme, NuggetRush (NUGX) a émergé avec un nouveau modèle de memecoin. Pouvant changer l’histoire des memecoins manquant d’utilité, NuggetRush peut-il devenir le nouveau roi des mèmes ?

NuggetRush (NUGX) apporte de l’utilité à l’espace des memecoins

L’une des principales critiques à l’égard des memecoins a toujours été leur manque d’utilité. Le Dogecoin est confronté à ce problème, tandis que le Shiba Inu a tenté de s’en affranchir. NugetRush a été lancé pour changer le discours sur les memecoins avec le premier réseau mondial de jeux d’impact appartenant à la communauté.

Les jeux à impact diffèrent des jeux ordinaires car ils sont souvent motivés par un objectif qui va au-delà du monde virtuel. Dans le cas de NuggetRush, le jeu a pour but de contribuer à l’amélioration de la situation des mineurs artisanaux dans les pays sous-développés.

Dans le cadre du jeu de type play-to-earn (P2E), les utilisateurs créeront des personnages uniques et chercheront à s’enrichir dans le monde virtuel. Ils peuvent également former des alliances avec des spécialistes de l’exploitation minière et d’autres joueurs afin d’améliorer leurs chances de réussite lors d’expéditions minières virtuelles.

Les joueurs obtiennent des récompenses pour leurs expéditions réussies. Ces récompenses peuvent être échangées contre de l’argent et de l’or sur le marché du jeu. Une partie de ces récompenses sera envoyée à des artisans réels de pays sous-développés engagés dans l’exploitation minière

Ce modèle d’exploitation minière à impact a fait de NuggetRush l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir. Actuellement encore un projet blockchain ICO, le jeton NUGX peut être acheté pour 0,015 $ par jeton. Cependant, les analystes ont déclaré qu’il ne resterait pas longtemps à ce niveau. Prévue pour être multipliée par 50 en 2024, NuggetRush semble prête à surpasser Dogecoin et Shiba Inu.

Pourquoi Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) sont-ils décevants ?

Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) sont deux monnaies très populaires. DOGE et SHIB sont toutes deux entrées dans le top 20 des crypto-monnaies. Mais récemment, au cours des deux dernières semaines, ces excellentes crypto-monnaies ont vu leur performance chuter.

L’année dernière, lorsque les marchés crypto se sont améliorés, Dogecoin et Shiba Inu ont eu du mal à surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Même si l’équipe de Shiba Inu s’est efforcée de se débarrasser des jetons SHIB et de lancer de nouveaux projets, son memecoin a eu du mal à dépasser les 0,0001 $ pendant la majeure partie de l’année 2023.

L’un des grands problèmes du Dogecoin est sa quantité infinie. Cette quantité infinie a rendu difficile le maintien du prix du DOGE pendant une longue période. La montée en puissance des meilleurs memecoins a rendu le Dogecoin moins intéressant pour les gens.

Le déclin de l’intérêt pour Shiba Inu et Dogecoin a conduit les investisseurs à rechercher la prochaine meilleure crypto dans laquelle investir. L’une des 5 premières crypto-monnaies qui ont capté l’intérêt des investisseurs de SHIB et DOGE est NuggetRush.

Conclusion

Alors que l’intérêt pour le Dogecoin et le Shiba Inu a diminué, le modèle de jeu à impact unique de NuggetRush a gagné en popularité. Ainsi, NuggetRush est apparu comme l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir pour le marché haussier de 2024.

