Les 3 Memecoins à surveiller en 2024 : BONK, PEPE & NuggetRush

Les memecoins sont en hausse depuis quelques semaines, ce qui laisse penser que la saison des mèmes est imminente.

BONK, PEPE et NuggetRush ont émergé comme les trois memecoins les plus importants à surveiller.

Laquelle de ces trois memecoins sera la meilleure crypto dans laquelle investir pour 2024 ?

De nombreux experts en crypto-monnaies s’accordent à dire que le marché entrera dans une nouvelle phase haussière en 2024. Quelques semaines avant la fin de l’année 2023, les mèmes ont commencé à augmenter. Cela a fait croire à la communauté qu’il y aurait une autre saison des mèmes en 2024.

Les trois memecoins prêts à être sous les feux de la rampe sont Bonk (BONK), Pepe (PEPE) et NuggetRush (NUGX). Quel sera le succès de ces memecoins en 2024 ? Découvrons-le.

NuggetRush (NUGX) prêt pour une hausse massive des prix en 2024

L’un des meilleurs altcoins à surveiller pour le marché haussier est NuggetRush (NUGX). Contrairement à d’autres memecoins, NuggetRush a introduit une plateforme avec une utilité et une utilisation dans le monde réel. Ce projet aventureux de GameFi plonge les joueurs au cœur d’une ruée vers l’or virtuelle.

Dans ce monde minier virtuel, les joueurs peuvent établir des alliances avec d’autres mineurs et rejoindre des guildes pour explorer l’univers à la recherche de récompenses. En tant que projet GameFi, les actifs du jeu peuvent être échangés contre des actifs du monde réel, y compris de l’argent. Les joueurs peuvent également gagner des RUSHGEM NFT rares.

Il s’agit de certains des NFT les plus cool, car ils peuvent être échangés contre de l’or du monde réel, qui sera ensuite livré à votre porte. NuggetRush a également intégré le jeu d’impact. Une partie des récompenses du jeu est dédiée à l’aide aux mineurs artisanaux méritants dans les pays sous-développés.

L’utilisation unique de NuggetRush dans le monde réel la distingue des autres monnaies mimétiques actuelles. C’est la raison pour laquelle les analystes ont prévu une hausse massive pour sa pièce ERC20, NUGX. Alors que NUGX se négocie actuellement à 0,015 $, les analystes prévoient une augmentation de 50 fois en 2024, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter.

Bonk (BONK) prolongera-t-il sa hausse en 2024 ?

Bonk (BONK) a été la star de 2023. BONK est rapidement devenu un phénomène en tant que premier memecoin basé sur Solana, bondissant de plus de 9 000 % en 2023. Bonk, comme NuggetRush, est utile, ce qui a assuré son expansion continue. Bonk a été créé par les développeurs comme un memecoin pour toutes les dApps basées sur Solana afin de restituer des liquidités aux DEX.

Bien que BONK ait chuté de son record historique de 0,000033 $ à 0,00001450 $ en janvier 2024, les analystes pensent que le memecoin atteindra un nouveau record historique en 2024. Dépasser son ATH de 2023 entraînera une augmentation de prix de plus de 125 %, ce qui fait du BONK l’un des meilleurs altcoins à acheter en ce moment.

Pepe (PEPE) peut-il faire son retour en 2024 ?

Pepe (PEPE) a connu une ascension rapide au début de l’année 2023. Au cours des deux premières semaines de son lancement, la pièce ERC20 a augmenté de plus de 1 100 %. Cependant, le memecoin a connu des difficultés depuis lors, chutant de plus de 68 % par rapport à son plus haut niveau historique.

L’équipe à l’origine du projet a présenté des plans visant à intégrer une utilité à Pepe, ce qui en ferait l’une des pièces à surveiller. Si elle parvient à ses fins, Pepe pourrait connaître une nouvelle hausse massive de son cours en 2024.

Conclusion

Les trois premières monnaies en lice, BONK, PEPE et NuggetRush, proposent chacune des offres différentes. Alors que Pepe et BONK sont sans aucun doute parmi les meilleurs altcoins à surveiller, NuggetRush se distingue par son offre plus unique. En outre, son modèle de jeu à impact pourrait facilement faire de NuggetRush une crypto-monnaie de premier ordre en 2024.

Visitez le Site de la Prévente de NuggetRush