Honor Magic 6 Pro : un zoom jusqu’à x100 pour concurrencer le Samsung Galaxy S23 Ultra

Honor s’apprête à dévoiler son dernier bijou technologique, le Magic 6 Pro. Ce smartphone haut de gamme promet des fonctionnalités exceptionnelles. Doté d’un objectif périscope révolutionnaire, il permettra des zooms sans perte jusqu’à x100.

Honor dévoile sa dernière innovation

Honor se prépare à lancer une nouvelle série de smartphones. Près d’un an après le lancement du Honor Magic 5 Pro en Chine, suivi de sa sortie en France en avril 2023, le constructeur chinois s’apprête à passer à la vitesse supérieure. Il annonce de manière imminente la sortie de son dernier flagship, le Honor Magic 6 Pro.

Selon des informations relayées par le site GSM Arena, George Zhao, le CEO d’Honor, a partagé sur le réseau social Weibo un aperçu du dos du futur Honor Magic 6 Pro. Il a commenté les choix de design du module arrière, combinant une forme ronde et une forme carrée qui s’inspirent à la fois de la civilisation historique et de la beauté de la nature. De plus, le smartphone sera disponible dans une couleur bleu clair jusqu’ici exclusive.

Honor Magic 6 Pro : zoom x100 et innovations avant le lancement

Côté caractéristiques, ce module photo étendu se distingue par la présence de trois lentilles disposées en triangle. En position haute, on peut entrevoir la présence d’un appareil photo à lentille périscopique, identifiable par sa forme rectangulaire. Une annotation “100X” suggère la possibilité d’un zoom hybride sans perte jusqu’à 100x, similaire à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il est probable que les deux autres objectifs soient dédiés à la capture d’images grand angle et ultra grand angle. Sur la droite, nous pouvons également voir ce qui semble être un module ToF, conçu pour améliorer l’analyse de la profondeur pour le mode portrait.

De plus, le leaker Digital Chat Station a partagé plusieurs rendus du smartphone sur Weibo, y compris des photos en face avant. Le smartphone serait doté d’un poinçon en forme de pilule, similaire à celui de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, avec deux caméras selfie. En outre, le Honor Magic 6 Pro serait doté d’un écran incurvé sur les côtés. Selon les informations fournies par le leaker, le téléphone serait disponible en quatre configurations de stockage :

256 Go

512 Go,

ou 1 To.

Il sera par ailleurs disponible en cinq couleurs différentes :

Noir,

Blanc,

Vert,

Violet,

ou cyan.

La présentation officielle du Honor Magic 6 Pro est prévue pour le 10 janvier par le constructeur chinois. Cependant, il semble que cette annonce soit d’abord destinée au marché chinois. Il faudra sans doute attendre quelques mois avant une éventuelle annonce pour le marché européen.