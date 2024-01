2024 sera l’année de l’ETF Bitcoin Spot et du succès d’InQubeta

Un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) permet aux investisseurs d’acheter des Bitcoins sans passer par les bourses de crypto-monnaies. Les possibilités d’approbation des ETF font le tour du marché des crypto-monnaies depuis des mois, provoquant des mouvements de prix rapides dans les anciennes et les nouvelles crypto-monnaies. Au vu des tendances récentes du marché et de la pression publique en faveur de l’approbation d’un ETF Bitcoin, on peut affirmer sans risque de se tromper que 2024 pourrait être l’année de son lancement.

L’intérêt des institutions pour les crypto-monnaies ayant triplé récemment, les plateformes de crypto-monnaies comme InQubeta (QUBE) sont également en mesure d’enregistrer des expansions marquantes. Les offres d’InQubeta concernant les opportunités d’investissement dans le secteur de l’IA et un impressionnant événement de prévente ont conquis une large base d’investisseurs. Les experts du secteur ont noté que le modèle de croissance d’InQubeta reflète les meilleurs projets DeFi et le positionne pour une adoption institutionnelle massive.

Explorons le potentiel d’approbation d’un ETF Bitcoin Spot et le succès attendu d’InQubeta en 2024.

Les investissements en InQubeta (QUBE) laissent présager une expansion fulgurante en 2024

Sur la base des performances d’InQubeta au cours de sa crypto ICO en cours, les premiers investisseurs pourraient devenir millionnaires lors du lancement de la plateforme. InQubeta a délivré des rendements de 175 % aux investisseurs et leur offre des avantages à long terme issus de la croissance de l’intelligence artificielle. Après la mise en service de la plateforme, les détenteurs de QUBE pourront acheter certains des meilleurs NFT dans lesquels investir. Ces collections de NFT sont très attendues car elles représentent des opportunités d’investissement dans les technologies de l’IA.

En plus de pénétrer le secteur de l’IA à un taux abordable, InQubeta offre un revenu passif aux investisseurs lorsqu’ils participent à la plateforme. Les utilisateurs pourront gagner de l’argent à partir du pool de 5 % dédié aux stakers QUBE. Ces caractéristiques à l’épreuve du temps placent InQubeta sur une voie qui rivalisera bientôt avec les meilleurs projets DeFi, et les chiffres de la prévente sont la preuve du potentiel d’InQubeta.

La demande massive pour le jeton QUBE a permis à InQubeta de franchir une étape importante avec la vente de plus de 698 millions de jetons et de lever plus de 7,8 millions de dollars. QUBE a bondi de 0,007 $ à 0,01925 $, ce qui représente un gain de 175 % pour les acheteurs initiaux, et il va encore distribuer 60 % de plus d’ici la fin de l’événement crypto ICO. Cette performance est impressionnante parce qu’InQubeta est encore au début de son développement.

Selon la feuille de route du projet, l’équipe d’InQubeta prévoit de coter QUBE sur plusieurs bourses à 0,0308 $ et de mettre en œuvre l’expansion de la chaîne croisée. Les experts prévoient que QUBE enregistrera une forte activité commerciale tout au long du premier mois de cotation. Cela pourrait faire passer son prix de 0,0308 $ à 0,50 $, avec des bénéfices de plus de 2 400 % pour les investisseurs qui achètent au prix réduit actuel.

L’approbation de l’ETF Bitcoin (BTC) suscite des attentes haussières pour 2024

Le Bitcoin a été l’une des crypto-monnaies les plus échangées cette année. Le jeton a également fait un retour impressionnant, atteignant un nouveau sommet de 18 mois au cours de la récente hausse du marché et gagnant plus de 150 % sur l’année. Bien que l’élan haussier suscité par le prochain événement de réduction de moitié du Bitcoin ait joué un rôle important dans cette performance, l’engouement pour l’ETF Bitcoin y a également contribué.

Immédiatement après que de grandes entreprises comme BlackRock ont montré leur intérêt dans la course à l’ETF, les investisseurs ont commencé à acheter des BTC dans l’attente de l’approbation de l’ETF. Heureusement pour les investisseurs et l’ensemble du marché des crypto-monnaies, la SEC est prête à approuver le premier ETF Bitcoin au premier trimestre 2024. C’est une excellente nouvelle pour les détenteurs de BTC, car l’approbation d’un ETF Bitcoin pourrait amener une nouvelle vague d’investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Comme nous l’avons vu au fil des ans, la hausse du bitcoin se répercute souvent sur les autres altcoins.

Conclusion

L’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin a suscité beaucoup d’enthousiasme sur le marché. Cela a déclenché un afflux massif d’investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, en particulier les investisseurs institutionnels. Cette nouvelle base d’investissement s’infiltre lentement dans d’autres crypto-monnaies, et InQubeta pourrait être le prochain jeton à en profiter en raison de son potentiel à devenir la prochaine grande chose dans le domaine des crypto-monnaies et de l’IA. L’investissement dans l’intelligence artificielle est réputé pour être un secteur difficile à pénétrer. Mais InQubeta a changé la donne, en offrant des rendements qui changent la vie pour l’achat des meilleurs NFT dans lesquels investir. La prévente est également assortie d’un bonus permanent de 15 % dont les acheteurs peuvent profiter.

Visitez la Prévente d’InQubeta

Rejoignez les Communautés d’InQubeta