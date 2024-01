Vous avez manqué ETH et BTC ? Découvrez ce joyau caché promis à une croissance explosive

Ethereum (ETH) a été confronté à la concurrence d’une activité réseau croissante sur Solana.

MicroStrategy a acheté pour 615,7 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin (BTC).

Malgré sa récente croissance de 50 %, NuggetRush (NUGX) va encore bondir de 33,3 % prochainement.

Ethereum (ETH) a maintenu sa tendance haussière de décembre dans un contexte de concurrence accrue de Solana. MicroStrategy a également augmenté ses positions en Bitcoin (BTC) en prévision d’une hausse.

Pourtant, la prévente de NuggetRush (NUGX) a suscité l’intérêt de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Les premiers investisseurs en NUGX ont obtenu une augmentation de 50 %. Cependant, le jeu minier peut-il devenir l’un des meilleurs projets DeFi de 2024 ? Écoutons les avis des experts.

Ethereum reste haussier face à la concurrence de Solana

La bataille entre les meilleurs altcoins s’est intensifiée en décembre suite à la hausse spectaculaire de Solana. L’Ethereum (ETH) a également enregistré une performance haussière depuis novembre à la suite d’une augmentation des appels pour les Spot crypto-monnaies EFT.

L’ETH s’échangeait à 1 816 $ le 31 octobre. Un mois plus tard, l’ETH a bondi de 14,9 % pour atteindre 2 087 $ le 1er décembre. Avec la hausse du marché, l’ETH a enregistré une augmentation de 13,9 % pour atteindre 2 378 $ le 27 décembre.

La croissance d’Ethereum (ETH) pourrait se poursuivre en 2024 en raison de la popularité de la théorisation d’actifs du monde réel (RWA). La valorisation du marché de la tokenisation d’actifs a dépassé les 2 milliards de dollars en 2023. Ethereum est déjà un acteur majeur du secteur de la tokenisation.

Cependant, les analystes affirment que le mouvement de tokenisation des actifs d’Ethereum (ETH) recevra un coup de pouce significatif en 2024. Cela aidera Ethereum à résister à la concurrence de Solana. Cela pourrait faire grimper la valeur de l’ETH de 13,2 % à 2 692 $. Si l’Ethereum (ETH) continue d’augmenter, il pourrait devenir l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant.

NuggetRush : Changer le discours sur les jeux crypto

Depuis le lancement de projets tels que The Sandbox et Decentraland, les jeux crypto sont devenus plus populaires. Pourtant, de nombreux adeptes du P2E affirment que la plupart des jeux crypto sont limités en termes d’amusement et de potentiel de récompense. NuggetRush (NUGX) est un jeu d’exploitation minière conçu pour changer la donne.

NuggetRush (NUGX) propose un voyage dans un univers minier en 3D regorgeant de personnages NFT et de terres riches en minerais. Les joueurs recevront des personnages NFT dotés de compétences minières et entrepreneuriales. NuggetRush (NUGX) met les joueurs au défi de construire une entreprise minière en plein essor en capitalisant sur les capacités de ses personnages NFT.

Le jeu offre de précieuses récompenses aux joueurs après avoir relevé des défis miniers. Le montant de ces récompenses dépend de l’efficacité de l’exploitation minière. Pour gagner le plus possible avec NuggetRush (NUGX), les joueurs doivent constituer stratégiquement leur main-d’œuvre minière. Ils doivent également investir dans des machines de qualité pour obtenir une efficacité maximale.

La prévente de NuggetRush (NUGX) a vendu plus de 121 millions de jetons, ce qui en fait l’un des projets NFT les plus populaires en décembre 2023. Les premiers investisseurs de NUGX sont déjà d’humeur jubilatoire, car sa valeur a bondi de 50 % depuis le début de sa prévente. NUGX est maintenant au quatrième tour de sa prévente, se vendant à 0,015 $. Il sera bientôt inscrit à la cote lorsque sa valeur augmentera de 33,3 % pour atteindre 0,02 $.

MicroStrategy achète 615,7 millions de dollars en Bitcoins

Le 27 décembre 2023, la société MicroStrategy Software a acheté une grande partie des Bitcoin (BTC) suite à des rumeurs d’une possible hausse. Cette importante transaction en BTC intervient alors que des rumeurs indiquent que la Securities and Exchange Commission se prépare à approuver les spot crypto ETF au premier trimestre 2024.

Les rumeurs concernant les crypto ETF au comptant avaient déjà déclenché une hausse du Bitcoin (BTC) en novembre. Le BTC s’échangeait à 35 437 $ le 1er novembre. Quatre semaines plus tard, le BTC a bondi de 9,1 % pour atteindre 38 688 $ le 1er décembre. Le BTC a franchi la barre des 40 000 $, augmentant de 12,2 % pour atteindre 43 442 $ le 27 décembre.

Plusieurs demandes de création de Bitcoin Spot ETF ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. Les analystes estiment que l’approbation des demandes de Bitcoin Spot ETF renforcerait la confiance dans le marché des crypto-monnaies.

Cela permettrait également d’accroître l’adoption des crypto-monnaies par les grandes institutions. Cela stimulerait considérablement la demande de Bitcoin, poussant ainsi le BTC à la hausse de 17,9 % à 51 254 $. Si le Bitcoin (BTC) continue à augmenter, il sera l’un des meilleurs investissements en crypto-monnaies en 2024.

