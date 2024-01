Casque Vision Pro d’Apple : un lancement la dernière semaine de janvier ?

Le casque Vision Pro d’Apple sera lancé au cours de la dernière semaine de janvier, selon un rapport en ligne peu convaincant provenant de Chine.

L’information provient de Wall Street Insights, un service d’information chinois destiné aux investisseurs et dont les antécédents en matière de rumeurs sur Apple ne sont pas prouvés. Le site web affirme avoir obtenu des informations exclusives suggérant que le Vision Pro sera lancé le samedi 27 janvier aux États-Unis. Bien que le rapport indique clairement que le lancement doit avoir lieu un samedi aux États-Unis, il est possible que le site Web fasse en réalité référence au 27 janvier en Chine, qui tombe le vendredi 26 janvier aux États-Unis. Une date beaucoup plus probable pour le lancement du Vision Pro.

Apple a rarement lancé ses produits matériels le samedi : il semble donc très improbable que le casque Vision Pro soit le premier. L’entreprise préfère probablement lancer ses produits en semaine afin de s’aligner sur les heures d’ouverture normales, ce qui garantit une couverture médiatique et une réaction boursière maximales. Le vendredi 26 janvier est probablement une interprétation plus exacte, car Apple choisit généralement le vendredi pour lancer ses nouveaux appareils.

Apple indique simplement que le casque Vision Pro sera lancé “en début d’année” et n’a pas encore annoncé de calendrier précis pour les précommandes et le lancement du produit. Ming-Chi Kuo, analyste Apple souvent précis, a récemment déclaré qu’il s’attendait à ce que le Vision Pro soit commercialisé fin janvier ou début février, ce qui correspond effectivement à ce dernier rapport en provenance de Chine. Mark Gurman, de Bloomberg, a quant à lui été plus ferme en affirmant qu’Apple prévoyait le lancement de l’appareil en février.