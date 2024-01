Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a fixé une date limite ferme, le 29 décembre, pour les candidats aux fonds négociés en bourse du Bitcoin (ETF). Cette nouvelle a suscité de nombreuses conversations sur les plateformes de réseaux sociaux, beaucoup spéculant sur les conséquences de la décision de la SEC sur le Bitcoin (BTC) et sur l’ensemble du paysage des crypto-monnaies.

Parallèlement, la prévente d’InQubeta (QUBE) a émergé comme un point focal, promettant aux investisseurs le potentiel d’une croissance extraordinaire du portefeuille de 100x. InQubeta est une plateforme crypto conçue pour les startups qui travaillent à construire l’avenir de l’IA. La plateforme permet aux utilisateurs de crypto-monnaies de participer à cette révolution de l’IA et d’investir dans des projets innovants.

InQubeta (QUBE) : Transformer l’avenir des investissements dans l’IA avec un jeton déflationniste et un cadre robuste

InQubeta est une plateforme révolutionnaire de crowdfunding en IA qui offre aux investisseurs une opportunité unique d’exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle. La prévente de ce nouveau projet DeFi offre un potentiel de croissance du portefeuille de 100x sur le marché des crypto-monnaies. En participant à la prévente, les investisseurs deviennent des soutiens précoces de projets d’IA innovants et ont accès à un écosystème exclusif.

Le succès de la prévente d’InQubeta a attiré l’attention des investisseurs à la recherche de la meilleure crypto-monnaie pour diversifier leurs portefeuilles. La prévente est divisée en dix étapes et en est à sa sixième étape. Cette étape, dont le prix est fixé à 0,01925 USDT, a donné lieu à une vente remarquable de plus de 690 millions de jetons et a permis de récolter plus de 7,7 millions de dollars. Avec une disponibilité totale de 1,5 milliard, les jetons de la prochaine étape de prévente seront vendus au prix de 0,0224 par jeton. Cette croissance étonnante de la prévente a fait d’InQubeta le meilleur investissement en crypto, offrant un potentiel de croissance de 100x.

Le jeton QUBE, développé par InQubeta, sert de crypto-monnaie à la plateforme et est alimenté par une structure de gouvernance décentralisée. En détenant des jetons QUBE, les individus peuvent investir sans effort dans les projets auxquels ils croient, favorisant ainsi un écosystème qui récompense mutuellement tous les participants. InQubeta utilise la blockchain Ethereum et emploie le mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS). Se doublant d’un jeton de gouvernance, les détenteurs de QUBE peuvent influencer de manière collaborative les décisions critiques liées au protocole QUBE.

Un autre facteur frappant qui ajoute au potentiel de croissance 100x de la prévente d’InQubeta est son jeton ERC20 déflationniste. Les jetons déflationnistes sont construits et protégés par des mécanismes qui réduisent progressivement l’offre de jetons. Cette réduction se produit souvent par le biais de la combustion de jetons, où une partie des jetons est définitivement retirée de la circulation, ou par la redistribution de jetons, où les jetons sont distribués aux détenteurs qui participent activement à certaines activités, telles que le staking.

En plus d’offrir une expérience utilisateur transparente, le nouveau projet DeFi garantit une dépendance inégalée grâce à sa structure. Les sociétés de sécurité blockchain leaders du secteur ont méticuleusement audité les contrats intelligents d’InQubeta, ce qui se traduit par une protection inébranlable. InQubeta permet aux entrepreneurs de se lancer dans de nouvelles entreprises en toute confiance. Ils peuvent être assurés que leurs idées innovantes et leurs investissements sont hébergés en toute sécurité sur cette du meilleur investissement en crypto.

L’échéance de l’ETF Bitcoin se profile : un changement de donne potentiel pour l’investissement dans les crypto-monnaies grand public

Les fonds négociés en bourse Bitcoin (ETF) sont des fonds d’investissement qui reflètent la valeur du BTC, le rendant accessible par le biais des bourses traditionnelles plutôt que des plateformes crypto. Cette approche simplifie le processus d’investissement pour les investisseurs qui préfèrent les comptes de courtage ordinaires aux bourses de crypto-monnaies. C’est un moyen facile de profiter des variations de prix du Bitcoin.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment fixé au 29 décembre la date limite pour les demandes de création de l’ETF Bitcoin. Cette nouvelle a suscité d’importantes conversations sur les plateformes de réseaux sociaux. Notamment, des experts du secteur comme Krueger prévoient que l’approbation d’un ETF Bitcoin sera un moment de transformation, permettant à toute personne disposant d’un compte de courtage d’acheter facilement des BTC.

Conclusion

La date fixée par la SEC pour statuer sur l’ETF Bitcoin témoigne des progrès réalisés dans le domaine de la crypto. Dans le même temps, la prévente d’InQubeta présente une offre alléchante pour les investisseurs avec des perspectives de croissance élevées. InQubeta a été salué comme la meilleure crypto-monnaie avec des qualités spéciales qui la distinguent des projets similaires. Les gens peuvent acheter le jeton QUBE avec des monnaies numériques comme BTC et ETH pour participer. Ils peuvent en savoir plus sur le système de QUBE centré sur l’investisseur sur leur site web.

Visitez la Prévente d’InQubeta

Rejoignez les Communautés d’InQubeta