Volumes d’échanges : Ethereum (ETH) plonge, Kaspa (KAS) et InQubeta (QUBE) attirent l’attention des investisseurs

La domination de l’Ethereum (ETH) sur le marché des crypto-monnaies a été quelque peu ébranlée après que le volume de ses échanges ait chuté récemment. Selon les données de Santiment, son offre totale sur les principaux échanges de crypto-monnaies a fortement diminué au cours des sept jours se terminant le 20 décembre 2023.

Ce qui a maintenu le marché dans la bonne humeur, c’est la performance robuste de deux jetons – Kaspa (KAS) et InQubeta (QUBE). Ces deux crypto-monnaies ont attiré l’attention des investisseurs et se sont rapidement hissées au sommet.

InQubeta s’est constitué une large base d’utilisateurs en l’espace de quelques mois. La plateforme aide les entreprises en herbe à trouver des bailleurs de fonds pour des projets basés sur l’intelligence artificielle. Elle a même décroché une place de choix sur les meilleures listes de crypto-monnaies ICO de nombreux analystes.

Avec l’IA pionnière des innovations dans tous les secteurs, InQubeta aide les utilisateurs de crypto-monnaies à saisir la bonne opportunité au bon moment. Son financement en prévente s’élève actuellement à 7,6 millions de dollars et les experts ont fait l’éloge de ses cas d’utilisation uniques.

InQubeta : Faire passer les startups du secteur de l’IA au niveau supérieur

InQubeta a dépassé les attentes grâce à son modèle unique. Ce modèle satisfait à la fois les startups et leurs investisseurs grâce à un écosystème d’investissement transparent. Il permet aux startups d’accéder à un réseau d’investisseurs qui cherchent à faire partie de leur parcours de croissance.

Sa crypto-monnaie native, le jeton QUBE, est la seule monnaie dans laquelle les paiements sont acceptés. L’utilisation d’un seul jeton pour toutes les transactions permet également de maintenir l’uniformité du réseau.

La réserve de jetons s’élève à 1,5 milliard et 65 % d’entre eux sont destinés à la vente. Le reste du jeton sert à payer les dépenses telles que les conseillers et les frais juridiques, à maintenir la liquidité et à distribuer des récompenses.

QUBE est le jeton favori actuel qui vous fait oublier tous les soucis concernant les cryptos à acheter maintenant. Le jeton QUBE a été construit avec un caractère déflationniste qui agit comme un bouclier pour les rendements contre l’inflation. Lorsque le marché est soumis à des pressions inflationnistes, l’offre de jetons QUBE se raréfie. La faible disponibilité des jetons maintient leur valeur stable et minimise les fluctuations de prix.

Pour aider les startups et les investisseurs à interagir de manière transparente, InQubeta a conçu une place de marché NFT. Les NFT vendus sur le portail sont des actifs tokenisés représentant le projet de la startup.

Une entreprise qui a besoin de financement soumettra une offre avec des détails sur les récompenses qui sont en réserve pour un investisseur potentiel. Ces offres sont créées sous forme de NFT et téléchargées sur la place de marché pour la commodité de tous.

Les investisseurs qui aiment un projet peuvent acheter le NFT, ou des fractions de celui-ci, et payer avec des jetons QUBE. Une fois le paiement traité, les startups peuvent entrer en contact avec une communauté croissante de parties prenantes désireuses de soutenir leurs projets d’IA.

Kaspa recrute 30 ambassadeurs pour renforcer sa présence dans le monde

Largement considéré comme l’un des altcoins à surveiller cette année, Kaspa est une blockchain de couche 1 qui met en œuvre le protocole blockDAG. Le protocole blockDAG est une technologie de grand livre numérique qui s’avère pratique pour le traitement parallèle des transactions et leur confirmation rapide. Son jeton natif est le KAS.

La plateforme a récemment annoncé qu’elle avait recruté 30 ambassadeurs Kaspa afin d’accroître sa portée à l’échelle mondiale. Dans le cadre de l’initiative des ambassadeurs de Kaspa, des personnes ayant une connaissance approfondie de la plateforme travaillent à la faire connaître.

Elles encouragent les développeurs, les établissements d’enseignement, les investisseurs et les commerçants à explorer de nouveaux cas d’utilisation de Kaspa. Chaque ambassadeur représente Kaspa dans sa région.

Lif3 passe à la blockchain Ethereum

Ethereum est un réseau de blockchain populaire qui alimente de nombreux types de solutions décentralisées, notamment des dApps, des NFT et des rollups. Son jeton natif est l’ETH. Ethereum dispose d’une communauté dynamique de développeurs et est connu pour ses kits d’outils qui aident au déploiement rapide des dApps.

La blockchain a récemment fait parler d’elle après que la plateforme de staking Lif3 a annoncé qu’elle migrerait vers le réseau Ethereum afin d’améliorer son accessibilité et son efficacité.

L’équipe a déclaré que ce changement l’aiderait à simplifier les achats pour ses utilisateurs et à créer des possibilités d’expansion. La plateforme était auparavant alimentée par le réseau Fantom.

Conclusion

Dans un marché en constante évolution, Ethereum, InQubeta et Kaspa ont émergé parmi les meilleures crypto-monnaies à acheter grâce à leurs performances passées. Elles ont été largement stables et leur potentiel de croissance leur donne une longueur d’avance lorsqu’il s’agit d’avoir une vue d’ensemble.

Leurs caractéristiques uniques ont été conçues pour s’assurer que tout le monde puisse tirer parti de l’écosystème DeFi pour créer de la richesse. Ces trois jetons constituent un complément idéal à votre portefeuille pour la nouvelle année. Pour tout ce qui concerne QUBE, vous pouvez visiter le site de prévente d’InQubeta.