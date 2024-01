Nouvelle année, nouveaux MemeCoins : qui sera le premier à faire x 100 ?

Les investisseurs espèrent que les monnaies mimetiques (memcoin) continueront d’afficher des performances impressionnantes en 2024, à mesure que leur attrait reviendra.

Les indicateurs de marché indiquent que les monnaies mimétiques (memcoins) font partie des meilleures cryptomonnaies à acheter avant 2024. La plupart des monnaies mimétiques ayant impressionné cette année, leurs performances pourraient être encore bien meilleures l’année prochaine. Cependant, il est difficile de choisir la plus rentable parmi les nombreuses monnaies mimétiques disponibles. Selon les prévisions des experts, les $BONK, $PEPE et $DOGE, en plein essor, pourraient s’avérer payantes, tandis que les nouvelles Galaxy Fox $GFOX pourrait être la plus agréablement surprenante. Nous examinons ici laquelle de ces monnaies mimétiques peut en premier ce multiplier par 100.

Galaxy Fox ($GFOX) : Nouveau Meme Coin avec un potentiel de x 100

L’écosystème Galaxy Fox vous offrira les avantages du P2E (jouer-pour-gagner), les sensations du jeu web3 et la rentabilité des NFT (jeton non fongibles). Le protocole basé sur Ethereum proposera un jeu de course qui permettra aux joueurs de s’affronter pour gagner de l’argent. Les joueurs gagneront le jeton natif de Galaxy Fox, $GFOX, qu’ils pourront utiliser pour acheter des boosters de jeu, des NFT et d’autres produits numériques sur la place de marché des NFT de Galaxy Fox. Le jeton permettra également d’effectuer d’autres transactions dans l’écosystème et aura également une valeur réelle.

Le jeton en prévente a une forte propension à la rentabilité et a attiré l’attention des investisseurs. Leur optimisme à l’égard de la méga-pièce P2E (jouer-pour-gagner) est évident dans sa prévente. La prévente de Galaxy Fox ($GFOX) s’élève actuellement à environ 2 millions de dollars et pourrait atteindre 5 millions de dollars avant la huitième étape. Elle en est actuellement à sa sixième étape, qui est le meilleur point d’entrée après l’étape précédente. Le prix de prévente de Galaxy Fox($GFOX) devrait bientôt augmenter. Il est donc conseillé d’y entrer tôt. Le jeton devrait faire l’objet d’une combustion, ce qui réduira la quantité en circulation, le rendra rare et augmentera sa valeur. Le lancement de $GFOX est prévu après sa dixième étape de prévente, et les experts prévoient que la monnaie mimétique pourrait connaître une hausse multipliée d’environ par 100 après le lancement.

Le $BONK peut-il être multiplié par 100 en 2024 ?

Le $BONK a montré tout au long de cette année qu’il était capable de connaître une énorme flambée des prix. Le jeton mimétique a été impressionnant depuis son lancement le 25 décembre 2022, et il espère maintenir sa performance pendant longtemps. Le $BONK fait partie des altcoins qui ont le plus progressé cette année, avec un nouveau record historique (ATH) et une hausse impressionnante de plus de 14 000 + % tout au long de l’année.

La monnaie mimétique a baissé de 16% au cours des sept (7) derniers jours, mais a inversé cette perte de 18% au cours des dernières 24 heures. La capacité de $BONK à inverser rapidement sa perte qui en fait l’un des favoris et le premier multiplier par 100. La monnaie mimétique a été rentable et les analystes du marché pensent que sa rentabilité pourrait augmenter en 2024.

Perspectives d’avenir de $PEPE : Une pompe ou un déversement potentiel ?

La $PEPE est une crypto-monnaie prometteuse pour les débutants et les principaux acteurs du marché à considérer en 2024. La monnaie mimétique sur le thème de la grenouille ( frog-themed) a également été impressionnante cette année, bien que pas autant que $BONK. La $PEPE gagne de plus en plus en importance, ce qui contribue à son potentiel de succès pour la nouvelle année. La monnaie mimétique à un gain de plus de 2300% depuis le début de l’année, et malgré le déclin actuel, les analystes sont optimistes quant à sa performance en 2024.

$PEPE a contribué de façon remarquable à l’amélioration du secteur des monnaies mimétiques (memcoins) de cette année. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’attrait pour les mimétiques, en perte de vitesse, est en train de revenir, et c’est peut-être un achat qui présente un risque. Les observateurs du marché pensent qu’elle a ce qu’il faut pour ce multiplier par 100, mais qu’elle n’y parviendra peut-être pas avant $BONK et $GFOX.

Le $DOGE peut-il atteindre un nouveau sommet en 2024 ?

Dogecoin ($DOGE) n’a pas été aussi impressionnante que les autres monnaies mimétiques de cette liste. Cependant, les analystes pensent qu’il pourrait être coûteux d’écarter le pionnier des monnaies mimétiques. La première monnaie mimétique (memcoin)a connu un début d’année torride mais a fait preuve d’une faible volatilité depuis son envolée de mi-novembre à décembre. La $DOGE a atteint un pic de 0,10 $ il y a quelques semaines, son plus haut niveau depuis environ un an. Bien que la meilleure monnaie mimétique n’ait pas pu défendre ce point de prix, elle a trouvé un soutien solide autour de 0,09 $.

Le $DOGE va de nouveau tester le niveau de résistance de 0,10 $ et plus, et un éventuel rallye à ce stade pourrait l’amener vers 0,5 $. L’important altcoin fait toujours partie des 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, avec une capitalisation boursière de 13,1 milliards de dollars, ce qui le place en dixième position. Un rallye impressionnant pourrait permettre à $DOGE de monter en 2024.

Conclusion

L’année à venir promet d’être excellente pour les jetons mimétiques, faisant de $BONK, $PEPE, $DOGE, et $GFOX les crypto-monnaies les plus intéressantes à acheter maintenant. Cette dernière a le potentiel de profit le plus élevé, et rejoindre sa prévente pourrait être l’engagement le plus gratifiant.

