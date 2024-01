Lunettes de réalité augmentée : Meta compte lancer l’appareil le plus avancé au monde

Meta continue de travailler activement sur ses futures lunettes de réalité augmentée, avec de grandes ambitions pour un lancement avant 2030. Malgré un ralentissement de la tendance en 2023, le géant américain n’abandonne pas son projet de métavers.

Outre ses casques de réalité virtuelle existants et ses lunettes créées en collaboration avec Ray-Ban, Meta travaille en coulisse sur de nouveaux dispositifs. Leur déploiement est prévu à moyen et long terme.

Meta dévoile ses ambitions en matière de réalité augmentée : des lunettes révolutionnaires en perspective

Dans une récente édition de la lettre d’information Command Line de The Verge, Andrew Bosworth, responsable de la technologie chez Meta, a révélé quelques détails sur les projets à long terme du groupe. Il a notamment évoqué les lunettes de réalité augmentée. L’objectif ultime de Meta en matière de réalité augmentée est de réduire la taille de ses casques Oculus.

Actuellement, l’entreprise propose des lunettes intelligentes sans écran et un casque de réalité virtuelle pour une utilisation stationnaire. Meta aspire à proposer des lunettes de réalité augmentée compactes que les utilisateurs pourront porter en permanence et qui remplaceront leur smartphone.

Andrew Bosworth décrit l’appareil comme “le produit technologique le plus avancé au monde dans son domaine” et “la réalisation la plus sophistiquée jamais conçue par l’humanité”, soulignant l’innovation exceptionnelle que l’appareil représentera.

De nombreux défis technologiques à relever

Toutefois, ces lunettes de réalité augmentée, dont le nom de code est Project Nazare, ne devraient pas être commercialisées de sitôt. Meta devrait développer les premiers prototypes l’année prochaine. Des modèles plus avancés, encore en phase de prototypage, sont prévus pour 2026 et 2028. Il semble donc que le lancement des lunettes ne sera pas possible avant la toute fin de la décennie, vers 2030.

Cette longue attente s’explique par les nombreux défis à relever. Actuellement, le casque Vision Pro d’Apple est l’un des dispositifs de réalité augmentée les plus avancés technologiquement. Cependant, il s’agit encore d’un casque assez visible qui nécessite une batterie portable pour y être attaché. Dans le cas des lunettes envisagées par Meta, l’objectif est d’aller encore plus loin en termes de miniaturisation. Cela soulève des questions quant au logement de la batterie et à l’obtention d’un affichage suffisamment immersif.