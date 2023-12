Samsung Galaxy S24, S24+ & S24 Ultra : les prix en euros ont fuité

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung feront bientôt leur apparition, leur présentation étant prévue dans les semaines à venir. Malgré les efforts de la marque pour garder le secret, des fuites révèlent déjà les prix qui seront pratiqués en Europe pour ces nouveaux bijoux technologiques.

Prix potentiels des Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra

Les Galaxy S24 de Samsung sont très attendus, mais les informations les concernant circulent largement, des semaines avant leur lancement officiel. L’une des dernières révélations concerne les prix, notamment en euros, des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. Cette information provient du site GalaxyClub, relayé par 01net.com. Elle donne un aperçu des prix attendus pour ces nouveaux modèles.

Le site néerlandais a révélé les prix pour sa région. Il faut noter que les prix en France peuvent varier légèrement en raison des disparités fiscales et du niveau de vie.

Voici le détail des prix :

Samsung Galaxy S24 : 899 € pour 128 Go, 959 € pour 265 Go ;

: 899 € pour 128 Go, 959 € pour 265 Go ; Samsung Galaxy S24 Plus : 1149 euros pour 256 Go, 1269 euros pour 512 Go ;

: 1149 euros pour 256 Go, 1269 euros pour 512 Go ; Samsung Galaxy S24 Ultra : 1449 euros pour 256 Go, 1569 euros pour 512 Go, 1809 euros pour 1 To.

Les prix sont en légère baisse par rapport au lancement du Galaxy S23, qui a été mis en vente en France à 959 euros. Il y a donc 60 euros de plus que la version présentée ici. De même, le Galaxy S24 Plus sera vendu 70 euros de moins que le S23+ au lancement.

Compenser l’absence du Snapdragon 8 Gen 3 par des baisses de prix

Cette baisse de prix pourrait être la stratégie de Samsung pour compenser l’absence attendue du Snapdragon 8 Gen 3 dans ces modèles, au profit d’une puce Exynos en Europe.

En revanche, le Galaxy S24 Ultra, qui bénéficie de la meilleure puce de Qualcomm, sera vendu 30 euros de plus que son prédécesseur. Cela suggère également que Samsung cherche à créer une différence de gamme plus marquée entre les modèles Plus et Ultra.