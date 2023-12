Les nouveaux riches misent sur un rival du Shiba Inu, espérant un gain 10 fois plus important

NuggetRush (NUGX) est un projet GameFi qui mélange la culture des memes, les jeux d’argent et la propriété communautaire. Il se distingue par son modèle unique, incorporant la cryptomonnaie, l’extraction d’or et l’exploitation minière artisanale dans le monde réel.

est un projet GameFi qui mélange la culture des memes, les jeux d’argent et la propriété communautaire. Il se distingue par son modèle unique, incorporant la cryptomonnaie, l’extraction d’or et l’exploitation minière artisanale dans le monde réel. NuggetRush (NUGX) se distingue par un mélange de culture des Memes et de jeu “play-to-earn”. Une feuille de route claire et une tokenomique unique renforcent également son attrait. Avec une faible offre de 500 millions de jetons et aucune taxe d’achat ou de vente sur la blockchain Ethereum, NUGX gagne en demande, ce qui en fait un choix de premier ordre parmi les altcoins.

se distingue par un mélange de culture des Memes et de jeu “play-to-earn”. Une feuille de route claire et une tokenomique unique renforcent également son attrait. Avec une faible offre de 500 millions de jetons et aucune taxe d’achat ou de vente sur la blockchain Ethereum, NUGX gagne en demande, ce qui en fait un choix de premier ordre parmi les altcoins. La prévente en cours de NuggetRush (NUGX) a connu une participation substantielle et des ventes dès les premières étapes. Le jeton, évalué à $0,015, a levé 1,3 million de dollars en vendant plus de 119 millions de jetons.

Dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies, la découverte de la prochaine grande opportunité d’investissement nécessite un examen minutieux et une compréhension des tendances dominantes du marché. Récemment, la forte demande et l’augmentation de l’intérêt entourant la prévente de NuggetRush’s (NUGX) ont pris la communauté de la cryptomonnaie par surprise.

L’intérêt croissant pour la prévente et sa stabilité au milieu des turbulences du marché placent NuggetRush parmi les meilleurs altcoins à surveiller. Il a le potentiel d’un trésor 10 fois plus important..

>>Acheter NuggetRush maintenant<<

Aperçu de NuggetRush (NUGX)

NuggetRush (NUGX) est un nouveau projet GameFi qui envahit l’espace de la cryptomonnaie. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau venu, son concept unique le place au centre de la culture des “memes” et du jeu “play-to-earn” (P2E). Ce modèle unique est à l’origine de l’intérêt massif que le projet suscite auprès des passionnés et des investisseurs.

En outre, ses avantages et ses fonctionnalités dans le monde physique contribuent à son attrait auprès des investisseurs à la recherche de projets qui rendent directement service à la communauté.

Ainsi, NuggetRush (NUGX) est décrit comme un mélange de communauté, de culture des “memes” et de jeux P2E. Dans le domaine du Impact Gaming, NuggetRush fonctionne comme un jeu appartenant à la communauté. À terme, le nouveau jeu redonnera aux utilisateurs le contrôle des décisions et des données.

En soutenant une communauté dévouée et active, la valeur de NUGX augmentera à long terme. Par conséquent, en tant que projet soutenu par la communauté, il se classe parmi les meilleures pièces de monnaie dans lesquelles investir aujourd’hui.

En outre, le projet est unique en raison de son incorporation de la cryptomonnaie, de l’exploitation minière de l’or et de l’exploitation minière artisanale du monde physique dans un jeu P2E révolutionnaire et passionnant. Le jeu offrira une expérience de jeu immersive et récompensera les participants avec de précieuses récompenses dans le jeu.

À cet égard, les joueurs contribueront directement à l’amélioration des conditions de vie des mineurs artisanaux dans les pays en développement. Cela se traduit par la distribution de certaines récompenses et d’actifs du jeu aux mineurs artisanaux des régions sous-développées. NuggetRush sera donc une expérience de jeu passionnante ayant un impact significatif sur le monde réel.

Les joueurs doivent créer des avatars personnalisés et construire des installations minières pour explorer le monde minier virtuel et obtenir des récompenses. Ils y parviendront avec l’aide d’une équipe d’experts miniers sélectionnés parmi les personnages du jeu.

Les joueurs peuvent également s’associer à d’autres pour former des équipes dans leurs quêtes d’or. Les objets collectés dans le jeu comprennent les NFT des personnages, les matériaux extraits et les NFT rares qui peuvent être vendus ou échangés sur la place de marché de NuggetRush (NUGX).

>>Acheter NuggetRush maintenant<<

La feuille de route et la tokenomique

En plus d’offrir une fusion exquise entre la culture memes et un jeu P2E attrayant, la tokenomique de NuggetRush et une feuille de route claire contribuent à renforcer son attrait. Il n’y a pas de taxe sur l’achat ou la vente, et le jeton a une faible offre de 500 millions et fonctionne sur le blockchain Ethereum

La faible offre de jetons contribue à l’augmentation de la demande et jouera un rôle essentiel dans l’augmentation de sa valeur dans les mois à venir, ce qui le placera parmi les meilleurs altcoins dans lesquels investir aujourd’hui.

La feuille de route est simple et dominée par des développements intrigants. Elle comporte trois étapes, à savoir la promotion, la construction et le lancement. Parmi les développements passionnants auxquels il faut s’attendre, il y a le développement de la place de marché, de l’application et du mécanisme de staking du projet.

En outre, le lancement du jeton sur les échanges décentralisés, la renonciation à son contrat intelligent et le transfert de propriété à la communauté sont des événements passionnants à attendre. En outre, les membres de la Rush Guild bénéficieront d’un droit de vote sur le développement de l’écosystème et du jeu du projet.

La prévente de NuggetRush (NUGX) domine l’ensemble du marché des cryptomonnaies

Bien que la prévente en soit à son quatrième tour, les investisseurs ont participé intensément, ce qui a entraîné de nombreuses ventes de NUGX au cours des étapes précédentes. Actuellement, NUGX est évalué à $0.015 et a levé plus de $1.3 million après avoir vendu 119 millions de jetons.

Les investisseurs actuels bénéficieront d’un retour sur investissement de 33,33 % une fois que le projet sera coté sur les bourses traditionnelles à $0,02. De plus, les analystes prévoient un rallye de 10X après le lancement, ce qui fait de NUGX l’une des meilleures cryptomonnaies à acheter aujourd’hui.

La prévente de NUGX est déjà devenue un moment exceptionnel dans l’espace cryptomonnaie. Avec toutes ces caractéristiques et composants, le projet est l’altcoin le plus prometteur à acquérir aujourd’hui.

Visitez le site de prévente de NuggetRush