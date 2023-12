Le $BNB de Binance dépasse les 300 dollars, la prévente de $GFOX atteint 2 millions de $

De manière inattendue, le récent verdict négatif du tribunal contre Binance a eu un impact positif sur le prix de Binance($BNB). Au lieu des mésaventures attendues, Binance ($BNB) a explosé au-delà de 300 $. Cette nouvelle constitue un développement passionnant pour la communauté Binance et le marché des crypto-monnaies dans son ensemble. D’autre part, Galaxy Fox ($GFOX) a dépassé les 2 millions de dollars, les investisseurs ayant acheté plus de 1,9 milliard de ses jetons. Voyons ce qui rend ces nouveaux développements possibles.

Qu’est-ce qui a conduit aux énormes sanctions de milliards de dollars imposées à Binance ?

Le lundi 18 décembre 2023 a été une journée inoubliable pour Binance devant le tribunal de première instance du district nord de l’Illinois. Le juge a validé une ordonnance par consentement qui a démis Changpeng Zhao de ses fonctions de PDG de Binance.

Avant le jugement final, le ministère de la justice avait accusé Binance d’avoir violé les lois américaines, notamment en matière de blanchiment d’argent et de transactions illégales dans les États. Le ministère a également déclaré que Binance et son PDG avaient permis à des terroristes et à des personnes se livrant à des actes illicites d’effectuer des transactions. En outre, la société avait sa façon de tirer profit du marché américain sans tenir compte des lois.

La résolution finale entre le gouvernement américain et Binance

Afin d’éviter un revers radical en tant que principale bourse de crypto-monnaies comptant un grand nombre de membres, Binance s’est mise d’accord avec le ministère de la justice. Dans leur accord documenté, les citoyens américains ne peuvent effectuer des transactions que sur Binance.US pour un contrôle adéquat, et non plus sur Binance.com.

En outre, le juge a ordonné à Changpeng Zhao de démissionner de son poste de PDG, mais il peut conserver ses droits de propriété. En outre, C.Z. devra payer 50 millions de dollars, tandis que l’entreprise devra s’acquitter d’une amende de 4,3 milliards de dollars.

La répartition des amendes est la suivante : 2,7 milliards de dollars pour les échanges illégaux. Les amendes comprennent 1,35 milliard de dollars de compensation pour les frais de transaction illégalement acquis et une amende de 1,35 milliard de dollars versée à la Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme des matières premières). Il est choquant de constater que Samuel Lin, l’ancien CCO de Binance, est également reparti avec une amende civile de 1,5 million de dollars.

À la fin de la séance, le tribunal a ordonné à Binance de procéder à des ajustements opérationnels substantiels, soulignant la nécessité de mettre en place un cadre de gouvernance d’entreprise solide au sein de Binance. Le verdict prévoit la mise en place d’un conseil d’administration composé de membres indépendants, d’un comité de conformité et d’un comité d’audit au sein de l’administration de Binance.

Au cours de cette longue période d’essai, la crypto-verse a été secouée par la chute des prix de la Binance (BNB), de la Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (Eth). Cependant, le développement récent clarifie maintenant la façon dont Binance peut continuer ses transactions aux États-Unis. En outre, cette nouvelle repositionne la plateforme au premier plan de l’échange mondial. Elle a également attiré davantage de membres et enregistré un volume d’échanges remarquable qui a dépassé les 15 milliards de dollars.

En conclusion, BNB, le jeton adopté par Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, n’a pas seulement grimpé en flèche, mais continue de s’efforcer.

Incroyable, Galaxy Fox ($GFOX) atteint une valorisation de 2 millions de dollars

Une autre nouvelle passionnante pour le monde de la cryptographie est l’ascension fulgurante de Galaxy Fox ($GFOX), qui a dépassé les 2 millions de dollars. À l’aube de 2024, Galaxy Fox a un prix de 0,001749 $ dans sa 6e étape avec plus de 2 millions de dollars levés. En outre, ses investisseurs ont possédé plus de 1,9 milliard de jetons alors qu’ils prévoient d’entrer dans sa 7e étape.

En effet, Galaxy Fox est la monnaie mimétique (memcoin) la plus prometteuse et la plus importante parmi les autres monnaies dans lesquelles vous pouvez investir au cours de cette saison de prévente. En plus de ses mimétiques, l’écosystème de Galaxy Fox comprend des jetons de jeu P2E (jouer-pour-gagner), qui attirent plus de joueurs. Les membres gagnent des jetons Galaxy Fox ($GFOX) en jouant à ce jeu de course web3 après avoir émergé comme l’un des plus performants dans le jeu.

En plus de son exploration passionnante, le jeu P2E (jouer-pour-gagner) de Galaxy fox ($GFOX) offre la possibilité d’améliorer les caractéristiques, la force et la précision de votre avatar. Les joueurs obtiennent ces améliorations en utilisant leurs jetons Galaxy Fox ($GFOX).

De plus, à la fin de chaque saison, chaque semaine et chaque mois, les 20 % de joueurs les mieux classés dans le tableau de classement reçoivent des devises du jeu en guise de récompense. De plus, ces récompenses sont convertibles en jetons Galaxy Fox ($GFOX), que vous pouvez ensuite échanger contre de l’argent réel.

Qui plus est ? Galaxy Fox crée une voie pour les jetons non fongibles et une place de marché pour ses membres. Les utilisateurs peuvent monnayer leurs NFT (jetons non fongibles) à partir de Galaxy Fox et les échanger sur d’autres plateformes NFT. De plus, les détenteurs peuvent accéder aux récompenses de Galaxy Fox Stargate en misant des jetons Galaxy Fox($GFOX). Par conséquent, cela permet aux utilisateurs d’avoir plus d’avantages financiers et un stockage prometteur pour leurs jetons $GFOX.

Ces opportunités amusantes trouvées dans Galaxy Fox sont les raisons pour lesquelles il continue à se développer. Étonnamment, il pourrait avoir vendu plus de 2 milliards de jetons et être entré dans une évaluation de 2,5 millions de dollars avant 2024. N’hésitez donc pas à faire partie de ses investisseurs avant qu’elle ne passe à l’étape 7.

Conclusion

Dans l’ensemble, les jetons Galaxy Fox présentent de nombreux avantages pour leurs membres. L’écosystème du jeton offre aux investisseurs une gamme variée d’opportunités, combinant à la fois les monnaies mimétiques (memcoins) et les jeux P2E (jouer-pour-gagner). En outre, ses forces financières résident dans sa tokenomiques, sa trésorerie, ses jetons combustibles, son jalonnement, ses taxes sur les jetons et ses redevances NFT. Toutes ces caractéristiques garantissent sa durabilité et un environnement d’investissement attrayant.

Pour en savoir plus sur $GFOX, cliquez ici :

Visiter la prévente Galaxy Fox | Rejoindre la communauté