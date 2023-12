La crypto de Noël : 5 Altcoins abordables à ajouter à votre portefeuille

Vous vous demandez quels sont les meilleurs altcoins dans lesquels investir en ce moment ? C’est votre jour de chance. 2023 a été une excellente année pour les investisseurs en crypto-monnaies et de nombreux analystes s’attendent à ce que 2024 apporte des profits encore plus importants.

Les cinq meilleurs altcoins dans lesquels investir dès maintenant

Sans plus attendre, plongeons dans notre liste des meilleurs altcoins dans lesquels investir dès maintenant pour obtenir des rendements massifs en 2024 :

1. InQubeta (QUBE)

InQubeta est le roi des nouveaux projets DeFi lancés cette année. Le réseau de crowdfunding vise à fournir un canal alternatif pour ceux qui cherchent à investir dans l’intelligence artificielle (IA). Il permet aux investisseurs qui ne répondent pas aux exigences souvent insensées de nombreuses sociétés d’investissement traditionnelles, comme les dépôts minimums qui dépassent ce que de nombreuses personnes gagnent annuellement, d’accéder aux opportunités d’investissement dans l’IA.

La blockchain d’InQubeta est hébergée sur le réseau Ethereum (ETH), ce qui lui confère la même fonctionnalité. Son espace d’investissement utilise des pièces ERC20 (jetons non fongibles) et le fractionnement pour offrir un écosystème d’investissement sûr, transparent et plus efficace que les options courantes.

InQubeta se concentre sur les opportunités d’investissement dans le domaine de l’intelligence artificielle, ce qui lui permet d’envisager une croissance considérable compte tenu de l’ampleur des capitaux investis dans l’IA ces dernières années. Les investissements ont été multipliés par 10 depuis 2015 et plus de 120 milliards de dollars soutiennent actuellement la technologie.

Les investissements dans l’IA devraient atteindre 1,5 billion de dollars au cours des prochaines années, et InQubeta jouera un rôle important en aidant à diriger une partie de ces capitaux vers les startups du secteur de l’IA en rendant les investissements plus accessibles aux investisseurs ordinaires. Le prix de QUBE est actuellement de 0,01925 $, mais il pourrait atteindre un dollar en 2024. Les premiers investisseurs ont obtenu un rendement de 175 % jusqu’à présent et de 440 % d’ici à ce que les jetons soient mis en vente sur les marchés boursiers.

2. Render (RNDR)

Render a été l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter en 2023 et une croissance plus importante est attendue l’année prochaine, car sa plateforme attire de nouveaux utilisateurs à un taux exponentiel. Les prix de RNDR ont augmenté de 1 080 % cette année, et ils pourraient dépasser ces chiffres en 2024.

Render est un projet de crypto-monnaie axé sur les services publics qui permet aux mineurs de monnayer la puissance de traitement inutilisée à ceux qui en ont besoin.

3. Solana (SOL)

Solana est un autre excellent altcoin qui a bénéficié d’une croissance énorme en 2023, rapportant aux investisseurs 881 % de retour sur investissement. L’écosystème DeFi du projet a conduit à une augmentation considérable de sa part de marché, et il constitue désormais une menace sérieuse pour le réseau Ethereum.

Solana pourrait finir par jouer le rôle d’Ethereum dans le monde des crypto-monnaies d’ici à la fin de 2024 s’il maintient son taux de croissance actuel. Cela signifie de gros bénéfices pour les investisseurs.

4. Fetch.ai (FET)

Fetch.ai est une autre crypto-monnaie axée sur l’IA qui a connu une croissance substantielle cette année. Les prix ont augmenté de 633 % depuis le début de l’année, car ses terrains de construction d’IA gagnent en popularité. Le projet fournit une plateforme décentralisée d’apprentissage automatique qui permet aux personnes ordinaires d’accéder à des ensembles de données sécurisés et à des robots d’IA qui peuvent exécuter des tâches pour le compte des utilisateurs à l’aide de paramètres définis.

Les bots créés dans son écosystème sont utilisés pour diverses tâches telles que les achats en ligne et la finance décentralisée.

5. Injective (INJ)

Injective est un autre des nouveaux projets DeFi prometteurs lancés cette année, car son écosystème offre une large gamme de services financiers décentralisés. Les prix de l’INJ ont bondi de 2 988 % au cours des 12 derniers mois et la fête ne fait que commencer compte tenu des nombreuses solutions que son réseau offre aux personnes non bancarisées et à celles qui préfèrent la finance décentralisée. Attendez-vous à une nouvelle croissance exponentielle en 2024.

Conclusion

QUBE, RNDR, SOL, FET et INJ sont cinq des meilleures crypto-monnaies à acheter aujourd’hui pour obtenir des rendements substantiels en 2024. INJ a bénéficié de la plus forte croissance cette année, mais QUBE la dépassera probablement en 2024, certaines projections tablant sur une croissance multipliée par 100.

