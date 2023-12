Google Messages : une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser ses conversations

Google a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans Google Messages qui permet aux utilisateurs de personnaliser chaque conversation. Ces dernières semaines, Google a lancé plusieurs mises à jour de son application de messagerie. L’arrivée de Magic Compose en France et l’annonce de nouveaux fonds d’écran en sont des exemples. La dernière mise à jour concerne la personnalisation des bulles de conversation.

Google introduit des changements de couleur dans les bulles de Google Messages

Selon les informations de 9to5Google, Google déploie une fonctionnalité supplémentaire pour les conversations RCS dans Google Messages. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de changer la couleur des bulles de chat.

Par défaut, les bulles de chat sur Google Messages sont affichées en bleu ou dans la teinte choisie avec Dynamic Color. Toutefois, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les bulles de conversation pour chaque conversation.

Neuf options de couleur au choix

Différentes nuances sont désormais disponibles, offrant une palette allant du bleu au vert, en passant par le violet, l’orange et le rouge. Ces huit couleurs de bulles sont disponibles pour chaque conversation, en plus du thème Dynamic Color par défaut.

Cependant, il est important de noter que cette nouvelle fonctionnalité est limitée aux conversations RCS et ne s’applique pas aux messages SMS ou MMS. Il n’est donc pas possible de différencier les bulles de conversation SMS en vert et les bulles de conversation RCS en bleu, comme iMessage le permet par défaut sur l’iPhone. Malgré cette restriction, les couleurs des bulles devraient être synchronisées entre les participants à une conversation RCS. Ceci permet d’obtenir une expérience visuelle cohérente.

Déploiement en cours et prévisions

Actuellement déployée pour les utilisateurs inscrits à la version bêta de Google Messages, cette personnalisation des couleurs des bulles n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Annoncée fin novembre, Google prévoit un déploiement rapide de cette nouvelle fonctionnalité de personnalisation des conversations.