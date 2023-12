Microsoft Copilot : le chatbot IA arrive sur Android

Découvrez Microsoft Copilot sur Android ! L’application dédiée au chatbot d’IA est désormais disponible sur Android. Cette intégration discrète permet aux utilisateurs de smartphones Android d’accéder directement à toutes les fonctions d’écriture et de génération d’images du service.

Plongez dans l’univers de Microsoft Copilot, et découvrez les fonctionnalités de cette nouvelle application, son lien avec Bing Chat. Retrouvez également la facilité avec laquelle vous pouvez l’installer sur votre smartphone Android.

Microsoft Copilot arrive sur Android : le chatbot IA est désormais disponible sur le Google Play Store !

Discrètement présentée par Microsoft, l’application dédiée au chatbot IA Copilot est à présent disponible sur Android. Elle offre toutes les fonctionnalités d’écriture et de génération d’images du service. Cette nouvelle ravira les utilisateurs de smartphones Android, qui peuvent dorénavant accéder à Microsoft Copilot directement via une application native sur le Google Play Store. Ils ne sont plus limités à une utilisation via le navigateur Edge de Google.

Le chatbot IA intégré directement dans Android

L’annonce de la transformation de Bing Chat en Microsoft Copilot était très attendue depuis le mois dernier, suite à l’annonce de Microsoft. Les fonctionnalités de cette nouvelle application sont largement similaires à celles disponibles sur le web et dans l’ancienne version de Bing Chat. Une fois Microsoft Copilot installé sur le Google Play Store, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités du service. Vous pourrez ainsi profiter de la recherche assistée par l’IA, de la conversation, de la rédaction de textes plus ou moins longs et même de la génération d’images avec DALL-E.

Pour installer Microsoft Copilot sur votre smartphone Android, il vous suffit de vous rendre sur la page de l’application dans le Google Play Store. Cette nouvelle version devrait être disponible sur iOS pour les utilisateurs d’iPhone. Toutefois, il est important de noter que, selon les informations du site Neowin, les fonctionnalités de Copilot sont déjà intégrées dans l’application Bing.