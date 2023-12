Intel Meteor Lake Core Ultra : une mise à jour du BIOS corrige un problème majeur

Intel a récemment apporté des améliorations significatives aux performances et à la gestion de l’énergie de ses processeurs Core Ultra grâce à une mise à jour du BIOS. La dernière génération de processeurs mobiles de la marque, baptisée Core Ultra, a été lancée il y a une dizaine de jours. Les premières machines équipées de ces nouveaux CPU sont déjà disponibles sur le marché, à l’instar de l’Asus Zenbook 14 OLED.

Si les améliorations en matière d’efficacité énergétique ont un impact positif sur l’autonomie des nouveaux appareils, les performances brutes semblent montrer quelques nuances. Sur ce point, il paraît qu’Intel se soit réservé une marge de progression, comme le démontrent les récentes mises à jour de BIOS proposées par Asus.

Une mise à jour du BIOS qui transforme l’expérience ?

Selon un test effectué par UltrabookReview sur l’Asus Zenbook 14 OLED, une récente mise à jour du BIOS émise par Asus permet d’améliorer significativement les performances de la puce Intel Core Ultra 7 155H présente dans cet appareil. Après l’installation de la version 203 du BIOS, le processeur a enregistré une augmentation de plus de 12 % des performances multicœurs. Aucun autre paramètre de configuration n’a été modifié au cours de cette opération. Cette optimisation est donc entièrement imputable à la mise à jour du BIOS.

Il est fréquent que les ordinateurs portables équipés de nouveaux chipsets soient livrés avec une version non définitive du BIOS. Cette situation a également été observée sur les premiers modèles équipés de processeurs Intel Core Ultra. Le fabricant de processeurs a confirmé cette information de UltrabookReview, précisant que la version 201 du firmware n’avait pas encore été totalement optimisée. En particulier en ce qui concerne la gestion de l’énergie pour les charges de travail moyennes et longues.

Processeurs Intel Core Ultra : amélioration des performances après la mise à jour du BIOS

Un autre test, en provenance de Chine et cité par le site Wccftech, met également en évidence ce léger défaut de comportement des processeurs Core Ultra sur ces premiers modèles. Il confirme par ailleurs les gains de performance et d’efficacité énergétique apportés par la dernière mise à jour du BIOS.

Au fur et à mesure que les ordinateurs portables équipés des nouvelles puces d’Intel seront disponibles d’ici le début de l’année 2024. Nous suivrons de près l’évolution des performances ainsi que les ajustements et améliorations apportés par le constructeur via ses mises à jour de pilotes. En attendant, si vous optez pour une machine équipée du processeur Core Ultra, il est conseillé de mettre à jour le BIOS afin de bénéficier des améliorations de performances potentielles.