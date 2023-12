Ethereum (ETH) ou Bitcoin (BTC) ? Les investisseurs avisés optent pour NuggetRush (NUGX)

Contrairement à l’ETH ou au BTC, NuggetRush a le plus grand potentiel de hausse en tant que cryptomonnaie émergente.

Les analystes prévoient un rallye de 65x après son lancement.

Son mélange de P2E, de GameFi et de memes le positionne pour l’adoption et la croissance massive.

Si vous êtes dans l’espace cryptomonnaie, il est impossible de ne pas connaître le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH). Cependant, est-ce que leur popularité en fait les meilleures pièces de monnaie dans lesquelles investir ? Pas vraiment. C’est un secret de polichinelle dans la communauté cryptomonnaie que les cryptomonnaies les plus prometteuses sont généralement inconnues et sous-évaluées. Par conséquent, en devenant les premiers à adopter ces jetons, les investisseurs seront en mesure de réaliser des gains stupéfiants.

Le marché des cryptomonnaies compte aujourd’hui plusieurs cryptomonnaies émergentes et sous-évaluées. Cependant, NuggetRush (NUGX). se place en tête et sur les épaules de toutes les autres. Par conséquent, les investisseurs chevronnés le choisissent avant le Bitcoin et l’Ethereum, deux des plus grandes cryptocurrencies.

Dans cet article, nous allons voir ce qui rend cet Top ICO, NuggetRush, attrayante pour les investisseurs. De plus, nous expliquerons pourquoi il s’agit du meilleur investissement en cryptomonnaie, même devant ETH et BTC.

NuggetRush (NUGX): Un investissement plus rentable que le BTC ou l’ETH

NuggetRush (NUGX) devient rapidement un favori parmi les investisseurs à la recherche de gains significatifs. Contrairement à l’Ethereum et au Bitcoin, il a une petite taille de marché. Cela signifie qu’elle dispose d’une plus grande marge de croissance. Ainsi, si vous souhaitez surfer sur une forte vague haussière, NuggetRush se positionne comme la meilleure nouvelle cryptomonnaie dans laquelle investir.

Grâce à son approche unique, qui est un mélange de “memes”, de “play-to-earn” (P2E) et de “GameFi”, il a été en mesure de se positionner pour l’adoption et les gains explosifs. Elle a capté l’intérêt des amateurs de mèmes et de jeux, ce qui devrait faire grimper sa valeur. Selon les experts, son prix sera multiplié par 65 au cours des 6 premiers mois suivant son lancement.

Compte tenu de ce qui précède, préférez-vous détenir du bitcoin, de l’ethereum ou cette nouvelle ICO, NuggetRush ? L’importante capitalisation boursière de ces crypto-monnaies de premier ordre signifie qu’elles auront du mal à voir leur prix multiplié par 20. Pendant ce temps, avec NUGX, ce sera un exploit simple à réaliser, plus comme un jeu dans le parc.

La prévente en est à ses débuts – le quatrième tour – et un jeton ne coûte que $0.015. Si vous souhaitez vous positionner pour des gains impressionnants, nous vous recommandons de vérifier cette ICO via le lien ci-dessous.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) : De bonnes cryptomonnaies à acheter ?

Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans le paysage de la cryptomonnaie ; vous aurez entendu parler du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH). Cela met en évidence leur popularité et leur domination, mais sont-elles les meilleures cryptomonnaies dans lesquelles investir ? Poursuivez votre lecture pour le savoir.

La frontière entre popularité et rentabilité est ténue. La popularité d’une crypto-monnaie ne signifie pas nécessairement qu’elle présente un potentiel de hausse important, ce que les investisseurs avertis savent parfaitement. Alors, pourquoi les traders chevronnés optent-ils pour les crypto-monnaies émergentes ?

Le Bitcoin et l’Ethereum ont les tailles de marché les plus importantes de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Cela signifie qu’elles ont un faible potentiel de hausse. Par conséquent, si vous recherchez des gains explosifs, vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Cela en fait un pari sûr si votre appétit pour le risque est faible.

Si vous souhaitez vous positionner en vue de gains stupéfiants, le mieux est de trouver des projets émergents et solides et d’en devenir un adopteur précoce. Bien qu’ils soient plus risqués, leurs fondations solides les feront prospérer sur le marché de la cryptomonnaie.

Conclusion

Cet article a permis d’établir le fait que si le Bitcoin et l’Ethereum sont les crypto-monnaies les plus populaires, ce ne sont pas les investissements les plus rentables. Au lieu de cela, NuggetRush, un memecoin P2E émergent, est mieux positionné pour une croissance significative. Selon les analystes, son prix sera multiplié par 65 après son lancement, une vague haussière que vous pouvez suivre en suivant le lien ci-dessous.

