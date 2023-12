Envolée du cours du Bitcoin et croissance explosive de Cardano & InQubeta en 2024 ?

Par le passé, le Bitcoin (BTC) a connu des hausses de prix après des événements de réduction de moitié. Ces événements réduisent automatiquement le nombre de nouvelles pièces disponibles. Les analystes prévoient une hausse significative des prix pendant et après la prochaine réduction de moitié en avril 2024. Cardano (ADA) et InQubeta (QUBE) se sont fait remarquer pour leurs plans ambitieux visant à atteindre une croissance explosive des crypto-monnaies. L’analyste Tyler Strejilevich prévoit une augmentation remarquable de 6000 % du prix d’ADA l’année prochaine.

InQubeta, qui figure actuellement parmi les meilleures crypto à acheter, propose des investissements fractionnés et une large gamme de services. La place de marché NFT révolutionne l’industrie de l’IA crypto, et les investisseurs et les startups profitent des opportunités offertes par QUBE. Explorons comment Cardano et InQubeta visent une croissance explosive au milieu de la flambée du prix du Bitcoin en 2024.

InQubeta (QUBE) : Les possibilités d’investissement dans les NFT stimulent la croissance du marché

InQubeta, une nouvelle crypto DeFi, pionnière de la première plateforme de crowdfunding en crypto avec investissement fractionnaire dans les startups du secteur de l’IA. Alors que le Bitcoin anticipe une hausse significative de son prix, le jeton déflationniste ERC20 InQubeta vise une croissance explosive en révolutionnant la façon dont les startups du secteur de l’IA collectent des fonds et interagissent avec leur communauté. Une caractéristique exceptionnelle stimulant cette croissance en 2024 est la méthode d’investissement unique que QUBE a intégrée dans son écosystème.

La stratégie inventive consiste à transformer chaque opportunité d’investissement en un NFT et à le fractionner. Grâce à cette approche, InQubeta permet aux investisseurs de participer en fonction de leur budget et de bénéficier d’avantages pour les investisseurs précoces. La place de marché NFT en vogue d’InQubeta transforme encore le paysage, permettant aux startups spécialisées dans l’IA de collecter des fonds par le biais de NFT basés sur les récompenses et les actions, créant ainsi un écosystème mutuellement bénéfique pour les détenteurs de jetons QUBE.

L’aspect déflationniste du jeton QUBE s’ajoute à ce qui stimule sa croissance exponentielle potentielle en 2024. En tant que jeton déflationniste, QUBE excelle pour les investisseurs en crypto à la recherche des meilleures crypto-monnaies à acheter pour diversifier leurs portefeuilles. Une taxe de 2 % sur les achats et les ventes contribue à alimenter un portefeuille brûlant, tandis qu’une taxe de 5 % alimente un pool de récompenses dédié. Cette configuration permet aux détenteurs de QUBE de gagner des récompenses en stakant les jetons, ce qui plaît à ceux qui misent sur le potentiel de croissance des startups de technologie de l’IA.

La prévente InQubeta a enregistré des succès en franchissant différentes étapes. Sa prévente en cours a déjà permis d’obtenir plus de 7,6 millions de dollars de financement. Avec la sixième étape en cours et le prix de prévente à 0,01925 $, plus de 678 millions de jetons ont été vendus. Avec seulement 44 millions de pièces restantes, cette nouvelle crypto DeFi attire l’attention des crypto-baleines qui explorent de nouvelles ICO.

Bitcoin (BTC) : L’évaluation de la chaîne et les mesures du réseau prévoient un pic de 160 000 dollars sur le marché de 2024

Une combinaison de catalyseurs et de modèles historiques pourrait propulser le Bitcoin aux alentours de 160 000 $ dans le cadre d’un marché haussier anticipé qui devrait se déployer en 2024. La demande prévue de Bitcoins de la part de divers fonds négociés en bourse (ETF) aux États-Unis, associée à la réduction de moitié à venir et à l’expansion globale du marché boursier à la suite des baisses de taux, pourrait faire grimper les prix de BTC à au moins 50 000 $ à court terme, selon les observations de CryptoQuant, une société d’analyse sur la chaîne.

L’évaluation de la chaîne et les mesures du réseau indiquent clairement que Bitcoin restera fermement ancré dans un marché haussier en 2024. Il existe donc un objectif potentiel à moyen terme de 54 000 $ et un pic de prix ambitieux de 160 000 $ pour BTC.

Cardano (ADA) : Tyler Strejilevich prévoit une hausse des prix de 6000% au cours de l’année à venir

Cardano est apparu comme une option séduisante pour les investisseurs à la recherche de rendements substantiels. De nombreux analystes affirment son statut de crypto-monnaie digne d’un investissement à long terme, Tyler Strejilevich spéculant sur une hausse remarquable de 6000 % du prix de ADA. Tyler prévoit une croissance explosive jusqu’à 33 $ au cours de l’année à venir.

Strejilevich met en parallèle la trajectoire actuelle de ADA et les performances historiques, soulignant qu’un croisement haussier des moyennes mobiles est un signe avant-coureur de hausses de prix significatives. La dynamique positive derrière Cardano est attribuée à l’activité accrue du réseau, à une augmentation de la valeur totale bloquée (TVL) de DeFi et à l’évolution continue de la blockchain dans l’amélioration de la fonctionnalité des contrats intelligents.

Conclusion

Alors que le Bitcoin prévoit une montée en puissance en 2024, InQubeta et Cardano sont prêts à connaître une croissance significative sur le marché. La place de marché NFT en vogue, le modèle déflationniste et les opportunités de frappe de monnaie en NFT fractionnés d’InQubeta la placent en tête des meilleures plateformes de crypto-monnaie du marché. Avec la prévente encore en phase six, vous pouvez saisir l’opportunité d’un investissement révolutionnaire dans l’IA avec QUBE. Rejoignez la communauté, explorez le monde révolutionnaire de l’investissement fractionné dans l’IA et faites partie de l’avenir de la technologie blockchain.

