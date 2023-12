Ces cryptos peuvent-elles reproduire la croissance de 1025% de Solana en 2024 ?

Malgré le succès récent de Solana avec une croissance annuelle de 1 025%, d’autres crypto-monnaies comme Polygon, Celestia et NuggetRush sont positionnées pour une croissance potentielle en 2024.

NuggetRush, avec sa plateforme de monnaies DeFi, attire l’attention grâce à un jeu qui permet de gagner de l’argent et à des collections de NFT.

Les liens étroits entre Polygon et Bitcoin, la croissance prévue et l’impressionnante montée en puissance de Celestia indiquent des tendances haussières.

Bien que Solana (SOL) ait subi une forte baisse suite à l’effondrement de FTX l’année dernière, le jeton a récemment fait un retour en force. SOL a maintenant augmenté de plus de 1025 %, se classant parmi les plus performants de l’année tout en rassurant les investisseurs sur le potentiel de hausse des prix. Cette performance impressionnante est due à l’élan haussier qui anime l’ensemble du marché depuis le mois d’octobre.

Le sentiment haussier généralisé a attiré davantage d’investisseurs sur la scène crypto à la recherche d’investissements prometteurs et d’un jeton ayant le potentiel de recréer la croissance annuelle de Solana en 2024. Parmi les innombrables crypto-monnaies, Polygon (MATIC), Celestia (TIA) et NuggetRush (NUGX) figurent en tête de liste des jetons promis à une ascension fulgurante. Ils ont tous réalisé des performances remarquables, en particulier NuggetRush dans le cadre de son événement de prévente en cours.

Explorons le potentiel de MATIC, TIA et NUGX pour reproduire la croissance de SOL l’année prochaine.

>> Achetez NuggetRush Maintenant <<

NuggetRush (NUGX) est prêt à offrir des gains explosifs aux investisseurs

NuggetRush est une plateforme de monnaies DeFi qui offre aux utilisateurs des rendements attrayants grâce à son jeu de type play-to-earn, ses collections NFT et ses rendements de mise. Lorsque les joueurs s’affrontent sur le modèle de jeu à impact de NuggetRush, ils sont récompensés par des actifs dans le jeu qui peuvent être échangés contre de la valeur réelle. Les utilisateurs de NuggetRush peuvent également devenir les détenteurs de certains des meilleurs NFT dans lesquels investir parce que les personnages du jeu se transforment en NFT, et il y a également une collection rare de RUSHGEMS qui peut être échangée contre de l’or réel. De plus, tous ces NFT peuvent être mis en jeu pour un APY de 20 %, ce qui en fait les meilleurs NFT pour investir.

Investir dans des crypto-monnaies comme NUGX qui sont à l’épreuve du temps et innovantes pourrait signifier des profits massifs à long terme. Il s’agit de la meilleure stratégie d’investissement dans les crypto-monnaies car si vous investissez dans une plateforme de crypto-monnaies alors qu’elle n’en est qu’à ses débuts, les gains des premiers investisseurs pourraient changer leur vie lors du lancement de la plateforme. Ce potentiel est la raison pour laquelle les acheteurs affluent massivement à l’événement NuggetRush crypto ICO.

La prévente a recueilli plus d’un million de dollars en vendant plus de 117 millions de jetons, confirmant son potentiel pour être l’une des meilleures opportunités d’investissement en crypto qui résistera à l’épreuve du temps. NUGX est proposé à un prix réduit de 0,015 $, avec le potentiel de fournir un rendement énorme de 30 % d’ici la fin de l’événement crypto ICO. La performance de NUGX en si peu de temps a impressionné les investisseurs, suscitant l’optimisme qu’il pourrait reproduire le rallye de Solana avec une croissance de plus de 1 025 % l’année prochaine après son lancement.

>> Achetez NuggetRush Maintenant <<

Les fondations solides de Polygon (MATIC) laissent entrevoir une hausse potentielle

L’un des aspects les plus fascinants du Polygon est son lien étroit avec le Bitcoin (BTC). Cette relation entre les deux jetons donne aux détenteurs de MATIC des avantages lorsque le BTC se redresse lors d’événements tels que les cycles de réduction de moitié du Bitcoin. Cet événement se produit tous les quatre ans, et lorsque le Bitcoin remonte, les altcoins connectés comme MATIC suivent le mouvement.

Sur la base de cette réalité, de nombreux analystes ont fait des prédictions intéressantes pour Polygon. Ils ont prévu que le cours le plus bas de Polygon l’an prochain serait de 0,56 $, et que le cours le plus haut dépasserait les 12,00 $. Ces prévisions suggèrent que MATIC pourrait connaître une croissance de plus de 1 000 %. Une remontée à 12,00 $ est probable car si la dynamique haussière à l’échelle du marché se maintient jusqu’à l’année prochaine, Polygon pourrait connaître une hausse de la demande en raison de la nécessité de transactions blockchain rentables.

Le boom impressionnant de Celestia (TIA) signale une prochaine poussée haussière

Le lancement de Celestia a coïncidé avec le début de la hausse des prix sur les marchés. La plateforme a bénéficié d’une augmentation de l’activité commerciale immédiatement après son lancement en octobre, car les investisseurs ont reconnu les nouvelles possibilités qu’elle pouvait offrir aux développeurs. TIA est passé de 1,90 $ à 14,00 $, enregistrant ainsi une hausse de plus de 600 % quelques mois après son lancement.

Avec des attentes haussières à un niveau record, les experts de l’industrie sont optimistes quant aux performances futures de Celestia. Ils prévoient un rallye pour atteindre 140 $ avant la fin de 2024, ce qui en fait l’un des meilleurs achats pour l’année prochaine. La pile modulaire de Celestia encourage également les développeurs à créer facilement des projets innovants dans le secteur des jeux sur chaîne, ce qui donne à TIA plus de potentiel de hausse.

La solide performance de Solana (SOL) impressionne les investisseurs

Depuis le début de l’année, SOL s’est redressé plus que beaucoup d’autres jetons. C’est impressionnant, si l’on considère le niveau des transactions à la même époque l’année dernière. La résurrection de l’intérêt des investisseurs par Solana avec les différents développements de la plateforme et le lancement du memecoin Bonk est un retour unique en son genre. À en juger par ce que les marchés ont imprimé jusqu’à présent et par les attentes du marché, SOL ne sera pas exclu du rallye haussier que les jetons devraient bientôt entamer. Sa performance annuelle impressionnante pourrait doubler l’année prochaine lorsque des événements catalyseurs se produiront et que Solana ralliera.

Conclusion

Sur la base des variables, MATIC, TIA et NUGX sont capables de recréer la croissance annuelle de 1 025 % de Solana l’année prochaine en raison du sentiment haussier de l’ensemble du marché. Les performances impressionnantes de Celestia, NuggetRush et Polygon le confirment également, en particulier celles de NuggetRush. Cette plateforme en plein essor a l’étoffe d’une crypto-monnaie d’un milliard de dollars, avec le potentiel d’aider les investisseurs à empocher une richesse générationnelle s’ils y participent tôt. La prévente est le meilleur moment pour y participer, compte tenu de la réduction offerte par NUGX.

Visitez le Site de la Prévente de NuggetRush