Piratage de Rockstar Games : le code source de GTA V en circulation

Rockstar Games semble avoir été récemment la cible d’un nouveau piratage. La sécurité de plus de 100 Go de données internes du studio, dont le code source de GTA V, a été mise en péril. Cette cyberattaque s’inscrit dans une série sans précédent de piratages criminels touchant l’industrie du jeu vidéo. Parmi les victimes précédentes figurent Capcom et Insomniac.

Suite à ces incidents, une grande partie du contenu interne de Rockstar Games a été rendue publique en ligne. Cela a suscité l’intérêt de nombreux internautes qui ont commencé à analyser ces données. Notons que cet événement intervient peu de temps après la condamnation, en 2022, de l’auteur du premier hack de Rockstar Games. Ce dernier avait réussi à obtenir divers fichiers de développement relatifs à GTA VI.

Analyse de la fuite de données de Rockstar Games

Une fois de plus, il est crucial d’aborder la question des informations issues d’une fuite criminelle avec prudence. Dans ce cas précis, l’aspect le plus intriguant est de comprendre les choix stratégiques effectués par Rockstar Games au cours des dernières années.

Parmi les 100 Go de données divulguées, on trouve notamment la quasi-totalité du code source de GTA V. Bien que cela puisse sembler sans intérêt pour le joueur moyen, ces données présentent un intérêt considérable pour les développeurs et les professionnels du secteur. En effet, elles leur permettent de mieux comprendre l’architecture et le fonctionnement du jeu. On espère en particulier que cette divulgation aura un impact positif sur l’écosystème entourant GTA V. On peut en effet s’attendre à des améliorations ou à des évolutions de conception dans d’autres jeux à monde ouvert. Il est également concevable que l’accès au code source puisse potentiellement conduire à l’exploitation de vulnérabilités dans GTA Online à l’avenir.

Révélations sur le projet Agent abandonné et le DLC caché de GTA V

L’histoire des jeux vidéo est marquée par l’abandon du projet Agent de Rockstar Games. Ce projet avait été conçu comme un jeu exclusif pour la PlayStation 3 de Sony. Dévoilé en 2007, le jeu a été progressivement relégué au second plan. Ceci au profit de titres tels que Red Dead Redemption et GTA V. Ce hack contient des détails sur le jeu, y compris la carte du monde qu’il aurait pu présenter. Pour les chercheurs en histoire du jeu vidéo, il s’agit d’une occasion rare de découvrir des informations sur un jeu dont aucune capture d’écran officielle n’a jamais été publiée.

En outre, le hack révèle des informations sur un contenu téléchargeable (DLC) pour GTA V qui a été abandonné par Rockstar Games. Les traces officielles de ce DLC remontent à 2013 sur le blog du studio, où les développeurs promettaient de développer l’histoire de Michael, Franklin et Trevor à partir de 2014. Cependant, ces plans ont clairement changé, probablement en raison du succès de GTA Online. Parmi les 100 Go de fichiers, des indications sur 8 DLC différents ont été identifiées.

GTA VI : le projet “Americas”

En ce qui concerne GTA VI, certains documents suggèrent l’existence d’un projet interne appelé “Americas”. Ce projet serait lié à GTA VI, dont les personnages Lucia et Jason ont été révélés dans la première bande-annonce. Cependant, l’analyse du piratage semble se concentrer principalement sur GTA V et son processus de développement, plutôt que sur le prochain épisode de la franchise. Il semble donc que le studio puisse respirer un peu mieux sur ce point.