Google Messages : le fonctionnalité Magic Compose arrive enfin en France

La fonction Magic Compose, qui permet à Google Messages de répondre automatiquement aux messages, est actuellement en cours de déploiement en France.

Magic Compose dans Google Messages : l’IA générative arrive en France et au Royaume-Uni

En mai dernier, lors de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View a dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA générative. Ceci pour ses différentes applications et services Android. Parmi ces annonces, Magic Compose a particulièrement attiré l’attention au sein de Google Messages. Cette fonctionnalité permet de générer automatiquement une réponse dans une variété de tons, tels que joyeux, dramatique, enthousiaste ou lyrique.

À l’instar de ce que proposait déjà Google Keyboard lors de la composition d’une réponse, l’IA générative de Google analyse le contexte pour suggérer plusieurs réponses aux styles lexicaux variés, organisées par onglet. Lors de son annonce en mai dernier, Magic Compose était initialement destiné aux utilisateurs américains de l’application de messagerie de Google. Cependant, selon des informations relayées par le site 9to5Google, le déploiement de cette fonctionnalité semble avoir commencé au Royaume-Uni, et maintenant en France.

Pour utiliser Magic Compose dans Google Messages, les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône de la bulle en bas du champ de texte. Cela génère un certain nombre de suggestions de réponses, plus ou moins détaillées. En plus de ces suggestions de base, si du texte a déjà été saisi dans le champ de réponse, une simple pression sur la bulle changera le ton du message déjà écrit.

Un lancement progressif, pour l’instant en version bêta

Google précise que les messages rédigés à l’aide de Magic Compose tirent parti du contexte de la conversation. Il est important de noter que ces messages ne sont pas stockés sur les serveurs de Google une fois qu’ils ont été utilisés.

Pour bénéficier de Magic Compose en français, il est nécessaire d’utiliser la version beta de Google Messages et Carrier Services. Comme c’est généralement le cas lors du déploiement de nouvelles fonctionnalités chez Google, cette mise à disposition sera progressive et dépendra aussi des places disponibles.