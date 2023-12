Les memecoins peuvent-ils concurrencer les applications pratiques de NuggetRush ?

Avec autant de memecoins sur le marché, avoir des applications pratiques est une nécessité pour exceller dans l’industrie de la crypto-monnaie.

NuggetRush a dominé le marché des memecoins avec ses utilités réelles telles que les jeux P2E, le staking de NFT et l’absence d’impôts.

Il y a tellement de mèmes sur le marché des crypto-monnaies que vous ne pouvez pas les compter sur le bout des doigts. De nouveaux memecoins sont lancés chaque jour, car il est très facile d’en créer. Ils n’offrent que de l’humour et de l’amusement, sans aucune utilité dans le monde réel. Bien que tous les memecoins ne soient pas populaires, comme Dogecoin et Shiba Inu, parce qu’ils ont été les premiers à être lancés dans cette catégorie.

Cependant, l’émergence d’un nouveau memecoins appelé NuggetRush a changé la tendance sur le marché des crypto-monnaies. C’est le meilleur altcoin à acheter avec ses applications pratiques pour les investisseurs. Qu’il s’agisse de jeux, de staking ou de taxes, NuggetRush excelle dans toutes les sections. Cela nous amène à une question intéressante : Les memecoins peuvent-ils vraiment concurrencer les crypto-monnaies qui offrent des cas d’utilisation dans le monde réel ? Explorons cette question en détail en comparant les caractéristiques de NuggetRush avec celles d’autres memecoins.

Jeux P2E : Plus qu’un simple divertissement

NuggetRush introduit un nouveau modèle de jeu “Play-to-Earn” (P2E) pour ceux qui font partie de leur écosystème. Il s’agit d’un changement significatif par rapport à l’utilisation habituelle des memecoins. Dans le jeu P2E, les joueurs s’engagent dans l’extraction d’or virtuel pour obtenir des récompenses en argent réel pour leurs réalisations. Cela en fait l’un des meilleurs investissements en crypto car vous pouvez profiter d’une activité interactive et agréable.

Ainsi, vous n’investissez pas seulement dans l’aspect ludique de ce memecoin, mais vous obtenez également des récompenses pour montrer vos compétences en matière de jeu. Participez à ce jeu en jouant seul ou en formant des équipes avec d’autres joueurs. Cette caractéristique différencie NuggetRush des autres memecoins qui ne s’intéressent pas forcément aux crypto-monnaies.

Staking de NFT : Gagner en conservant

NuggetRush a poussé le concept des NFT un peu plus loin en proposant un staking. Les utilisateurs peuvent staker leurs NFT pour obtenir des rendements supplémentaires de 20 % par an. Il s’agit d’une approche innovante dans le monde des pièces de collection numériques. Cette caractéristique n’est pas présente dans les autres memecoins et vous donne une chance de gagner un revenu passif. Une fois que vous avez acheté cet excellent altcoin lors de sa prévente, vous pouvez staker une partie de ces jetons pendant 12 mois ou plus.

Il s’agit d’un excellent cas d’utilisation pour les investisseurs qui préfèrent des retours sur investissement à long terme. Le staking de NFT n’est disponible dans aucun autre memecoin à l’heure actuelle et cela a permis à NuggetRush d’entrer dans le top 10 des altcoins cette année.

Période de détention : Stabilité dans la volatilité

De nombreux investisseurs renoncent souvent à leur rêve d’obtenir d’énormes rendements dans les crypto-monnaies par crainte de l’énorme volatilité de ce secteur. Un altcoin qui est au sommet ce mois-ci peut chuter le mois suivant ; telle est la nature instable des crypto-monnaies. Pour surmonter ce problème, les fondateurs de NuggetRush ont fait un brainstorming pour trouver une idée de stratégie de période de détention.

NuggetRush est l’altcoin à surveiller car cette stratégie a joué en sa faveur pour éviter toute volatilité majeure de son prix. En général, les prix baissent lorsque de nombreuses personnes commencent à vendre leurs jetons sur le marché libre. Cela crée un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs actifs. Les investisseurs de NuggetRush recevront leurs jetons dans un délai prédéfini afin qu’ils ne puissent pas tout vendre en une seule fois. Cela permet de maintenir le prix de la pièce stable afin que tout le monde soit dans une situation gagnant-gagnant.

Une autre chose importante est que vous pouvez maximiser votre investissement parce qu’il y a une politique de taxe zéro sur l’achat et la vente des jetons. Une partie de votre investissement va dans les frais de transaction et a un impact sur les rendements globaux. C’est pourquoi NuggetRush a eu l’idée unique d’offrir le meilleur rendement possible à ses investisseurs en ne payant pas d’impôts.

La tokenomics robuste : Une approche axée sur le public

L’attribution de jetons est très importante pour le succès d’un memecoin. NuggetRush a soigneusement étudié sa structure en allouant 43 % des jetons au public via sa prévente ouverte. Cela signifie qu’une communauté diversifiée d’utilisateurs sera en mesure d’acheter les jetons afin qu’il y ait une distribution généralisée. Vous pouvez également bénéficier des avantages de ce nouveau projet ICO en étant un investisseur précoce.

Conclusion

Les memecoins s’éloignent des feux de la rampe avec de nouvelles crypto-monnaies offrant des cas d’utilisation du monde réel. Pour rester dans la course, NuggetRush a ajouté des applications pratiques pour donner le ton à une croissance exponentielle sur le marché d’aujourd’hui. Avec des caractéristiques significatives telles que le jeu Play-to-Earn, le staking NFT et la période de détention, c’est le meilleur altcoin à acheter maintenant.

