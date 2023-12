Les 5 produits Apple les plus attendus en 2024

L’année 2024 s’annonce comme charnière pour Apple, qui devrait entrer dans une nouvelle catégorie de produits pour la première fois depuis 2015. Nous attendons avec impatience le casque Vision Pro, de nouveaux iPad, une nouvelle Apple Watch, et bien plus encore.

AirPods 4

Les nouveaux AirPods qui sortiront en 2024 auront un design actualisé avec des tiges plus courtes, de sorte qu’ils ressembleront à un croisement entre les AirPods actuels et les AirPods Pro. L’ajustement et la qualité du son seront améliorés, et il y aura un autre changement majeur : deux modèles.

Il y aura deux versions des AirPods 4, à des prix différents, et le modèle le plus cher sera doté de la fonction d’annulation active du bruit, qui était jusqu’à présent réservée aux AirPods Pro. Les AirPods 4 bénéficieront également d’un étui mis à jour, doté d’un haut-parleur pour les alertes Find My et d’un port de charge USB-C au lieu d’un port Lightning.

iPad Pro OLED

Apple apportera la technologie OLED à l’iPad Pro en 2024, et ce sera la première fois que la marque sortira un écran OLED aussi grand. Par rapport au mini-LED ou au LED, l’OLED offre des noirs plus profonds, un meilleur contraste, un HDR amélioré et une meilleure efficacité énergétique.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro vont bénéficier d’une refonte et seront proposés dans des tailles actualisées de 13 pouces et 11,1 pouces. Les écrans OLED étant plus fins, Apple pourrait donc être en mesure d’affiner les nouveaux modèles d’iPad Pro, et nous pouvons compter sur une puce M3 plus rapide qui est une mise à niveau par rapport à la M2 dans le modèle actuel.

Apple Watch X

L’Apple Watch Series 10 ou “X” est attendue pour l’année prochaine, ce qui coïncide avec le 10e anniversaire de l’Apple Watch si l’on prend en compte la date de lancement de 2014 plutôt que celle de 2015.

L’Apple Watch 2024 bénéficiera d’un design rafraîchi qui pourrait inclure un “corps” plus fin et un nouveau système d’attache magnétique. Celui-ci permettrait à Apple de gagner de l’espace à l’intérieur de l’Apple Watch pour une batterie plus grande ou d’autres composants, mais cela pourrait signifier que les bracelets existants ne seront pas compatibles avec le futur modèle.

Outre son nouveau look, l’Apple Watch X devrait, selon les rumeurs, être équipée d’un système de surveillance de la pression artérielle et de détection de l’apnée du sommeil. La surveillance de la tension artérielle au poignet est un exploit remarquable, et l’Apple Watch sera en mesure d’indiquer à l’utilisateur si sa tension artérielle a tendance à augmenter et s’il se fait de l’hypertension. Les mesures systoliques et diastoliques ne seront pas disponibles, mais la surveillance de la tension artérielle fournira tout de même des informations précieuses.

En ce qui concerne l’apnée du sommeil, l’Apple Watch X utilisera le suivi du sommeil et des schémas respiratoires pour déterminer si une personne souffre d’interruptions respiratoires pendant son sommeil. Les informations pourront être transmises à un médecin pour des tests plus approfondis.

iPhone 16

Les modèles standard de l’iPhone 16 bénéficieront de plusieurs des fonctionnalités qui étaient limitées aux modèles iPhone 15 Pro, notamment le bouton Action et une puce plus rapide de la série A à 3 nanomètres. Cette année, le bouton d’action pourrait être capacitif plutôt que mécanique, ce qui permettrait à Apple de l’alléger.

Une nouvelle disposition verticale de l’objectif de l’appareil photo permettra probablement de capturer des vidéos spatiales, une fonctionnalité limitée aux modèles iPhone 15 Pro pour le moment. Apple ajoutera également un nouveau bouton de capture capacitif aux quatre modèles d’iPhone 16, situé sur le côté droit de l’appareil, sous le bouton d’alimentation. Le bouton détectera la pression et prendra en charge le retour haptique, et les rumeurs suggèrent qu’il sera utilisé pour capturer des vidéos.

Alors que les modèles standard de l’iPhone 16 auront le même design que les modèles de l’iPhone 15, les modèles de l’iPhone 16 Pro seront dotés d’un écran plus grand. L’iPhone 16 Pro mesurera 6,3 pouces, contre 6,1 pouces auparavant, et l’iPhone 16 Pro Max 6,9 pouces, contre 6,7 pouces auparavant.

D’autres rumeurs concernant l’iPhone 16 Pro font état d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels, du Wi-Fi 7 et d’une puce 5G plus rapide de Qualcomm.

Vision Pro

Cela fait six mois qu’Apple a dévoilé le casque Vision Pro, et début 2024, les clients pourront enfin l’essayer.

Apple considère le Vision Pro comme l’avenir de l’informatique, le qualifiant de premier ordinateur spatial. Il s’agit d’un casque de réalité mixte, qui vous permettra de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle à l’aide d’une couronne numérique située sur le côté de l’appareil. Il ne sera pas tout à fait comme les autres casques du marché, car Apple utilise des écrans micro-LED à très haute résolution avec suivi des mains et des yeux pour les commandes.

Des applications, des jeux et des expériences immersives sont prévus pour le Vision Pro, et les utilisateurs pourront enregistrer des vidéos spatiales à lire sur l’appareil.

Son prix sera prohibitif (3 500 dollars) et Apple ne fabriquera qu’un nombre limité de casques en raison de leur complexité. Lors de son lancement, le Vision Pro ne sera vendu qu’aux États-Unis, ce qui limitera encore sa disponibilité.