Cryptos : quelles perspectives d’investissements dans Ethereum Classic, Monero & Borroe Finance ?

Alors que Ethereum Classic (ETC) se prépare à une mise à niveau “Spiral”, Monero(XMR) se prépare pour le “Monero Meet Up 2023”. Cependant, avec son incroyable prévente, Borroe Finance ($ROE) semble être une perspective brillante pour le succès financier. Quelle est la meilleure crypto à acheter maintenant – ETC, XMR, ou $ROE ? Voyons cela de plus près.

Ethereum Classic annonce une mise à jour de la spirale alors que le prix chute

Le 5 décembre, Ethereum Classic a annoncé que le réseau ETC se préparait à une mise à niveau “Spirale“, qui devrait être activée au bloc 19 250 000. Cette mise à niveau alignera la chaîne Ethereum Classic sur le réseau principal Ethereum, assurant ainsi la compatibilité EVM.

Suite à l’annonce d’Ethereum Classic, l’ETC a connu une hausse notable de son prix, passant de 19,55 $ à 22,85 $ le 9 décembre. Malgré cette hausse, l’élan positif d’Ethereum Classic a été de courte durée. L’ETC a de nouveau reculé jusqu’à 20,02 $, représentant une augmentation de 2,40 % le 19 décembre depuis l’annonce.

Comme ETC a fait face à un rejet au niveau de résistance 23,50 $, Ethereum Classic a fait face à un repli. De plus, l’indicateur technique d’Ethereum Classic, comme MACD, affiche un histogramme rouge en hausse, ce qui a provoqué une plus forte pression à la vente sur l’ETC. Cela a conduit à un schéma mixte où les haussiers de l’ETC ont perdu confiance, et l’influence baissière a commencé à prendre le contrôle de l’Ethereum Classic.

De nombreux analystes crypto estiment que cette mise à niveau alimentera le retour de l’Ethereum Classic. Si les haussiers gagnent du terrain, l’ETC pourrait grimper jusqu’à 22,50 $ d’ici la fin de l’année 2023. Ainsi, de nombreux investisseurs le considèrent comme le meilleur investissement en crypto à court terme.

Le Cap accueille un événement exclusif sur le Monero

Le 13 décembre, Monero a révélé sur X son prochain “Monero Meet Up 2023“, qui se tiendra à Cape Town le 22 décembre. Monero invite tous ses développeurs, utilisateurs, enthousiastes et toute autre personne intéressée par le XMR.

En outre, Monero a enregistré de bonnes performances en décembre. Avec une perspective haussière sur le réseau de Monero, XMR est devenu l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir au fur et à mesure que sa tendance baissière s’inverse. Depuis le début du mois, le prix du XMR a été consolidé entre 165 $ et 180 $.

Le 19 décembre, le XMR s’échangeait autour de 170 $, marquant 0,57 % d’augmentation au cours des sept derniers jours. Cependant, l’analyse technique de Monero révèle que le XMR aura une forte influence baissière sur le marché à venir. Le MACD sur le graphique de Monero affiche un histogramme rouge, suggérant une tendance baissière pour XMR.

Pourtant, les analystes crypto disent que si les haussiers reprennent le pouvoir et se maintiennent au-dessus de 170 $, alors le XMR est susceptible de dépasser 185 $. Mais si le XMR échoue, le prix de l’altcoin est susceptible de chuter à 155 $. Les analystes de crypto-monnaies suggèrent la prudence avant de prendre une position dans XMR.

La prévente de Borroe Finance attire l’attention des investisseurs

Borroe Finance, l’un des nouveaux projets DeFi, est une place de marché de financement alimentée par l’IA. Il est intéressant de noter que Borroe Finance a déjà levé plus de 2 millions de dollars, en vendant plus de 177 millions de jetons $ROE.

La proposition de valeur unique de Borroe Finance a fait de $ROE l’un des jetons les plus demandés. Le caractère unique de Borroe Finance réside dans la fusion des paysages DeFi et NFT. Sur Borroe Finance, les participants à Web3 peuvent simplement monnayer leurs futurs abonnements, redevances et autres revenus numériques en NFT et les vendre à leur public.

C’est pourquoi Borroe Finance est en passe de révolutionner la finance numérique. Avec une structure de frais simple et une transparence totale des coûts, Borroe Finance offre ce qu’il y a de mieux à ses utilisateurs en utilisant des NFT fractionnés qui donnent accès à un plus grand nombre de participants au marché.

Actuellement, Borroe Finance est en phase 3, et $ROE est fixé à 0,0175 $. L’étape suivante fait passer $ROE à 0,0190 $. À la fin de la prévente, $ROE devrait atteindre 0,0400 $, soit une surenchère de 220 % par rapport au prix de l’étape 1.

L’intérêt croissant des investisseurs pour $ROE est la preuve de l’approche innovante de Borroe Finance. De plus, les caractéristiques de Borroe Finance par rapport aux factures traditionnelles ont encore renforcé leur confiance. Cela montre que $ROE a un excellent potentiel pour devenir le projet d’un milliardaire.

