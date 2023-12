Test : bureau électrique assis/debout Flexispot E7

Nous avons récemment eu l’occasion de tester le bureau électrique assis/debout Flexispot E7, et nous souhaiterions partager notre expérience dans cet article. Après avoir fait des recherches approfondies et lu les nombreux avis positifs, nous avons décidé d’essayer ce bureau et en sommes très satisfaits.

Facilité de montage

L’installation du bureau a été très simple. Tout est arrivé dans un délai de quelques jours. Les paquets étaient bien emballés. Les instructions étaient claires et faciles à suivre et une clé Allen était incluse dans le paquet. Il nous a fallu environ 30 minutes pour assembler le bureau. La structure est solide et les matériaux utilisés semblaient être de haute qualité.

Réglage de la hauteur : souple et silencieux

Le mécanisme de réglage électrique de la hauteur du bureau Flexispot E7 est très efficace. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour passer sans effort de la position assise à la position debout. Le moteur est très silencieux. La vitesse et la réponse des moteurs sont excellentes.

Stabilité et capacité de charge

Nous avons été agréablement surpris par la stabilité du bureau Flexispot E7, même lorsqu’il est complètement déployé. Il peut facilement supporter plusieurs moniteurs, un ordinateur portable et d’autres éléments essentiels au bureau sans vaciller ou trembler. La capacité de charge de 125 kilogrammes est plus que suffisante pour les besoins de la plupart des utilisateurs.

Hauteur personnalisable et surface de travail spacieuse

La plage de hauteur de 58 à 123 cm convient aux personnes de toutes tailles. La surface de travail spacieuse accueille confortablement deux moniteurs, un clavier, une souris et d’autres éléments essentiels, ce qui offre suffisamment d’espace pour la productivité sans se sentir encombré.

Stabilité et absence de vibrations

L’une des préoccupations que nous avions avec les bureaux électriques était le risque de vacillement pendant l’utilisation. Heureusement, la stabilité du Flexispot E7 a dépassé nos attentes. Le bureau reste solide comme un roc, même lorsqu’il est réglé au maximum. Il est possible d’utiliser le clavier, écrire ou s’appuyer dessus en toute confiance sans ressentir de secousses ou d’instabilité. Cette stabilité permet de mieux se concentrer et de travailler en toute sérénité.

Fonctionnalités et accessoires supplémentaires

Le Flexispot E7 est également doté de quelques fonctions pratiques. Les ports de charge USB intégrés au panneau de commande permettent de recharger ses appareils sans avoir à chercher de prise électrique. Les préréglages de mémoire intégrés donnent la possibilité d’enregistrer ses hauteurs préférées en position assise et debout, ce qui rend incroyablement pratique le passage d’une position à l’autre tout au long de la journée.

Le système de gestion des câbles permet de garder ses cordons bien rangés et organisés, évitant ainsi les enchevêtrements et les risques d’accident. De plus, le système anti-collision et la sécurité enfant du bureau garantissent qu’il s’arrête et recule s’il rencontre un obstacle lors du réglage de la hauteur.

Prix

Le bureau assis/debout Flexispot E7 est actuellement en promotion au prix de 319,99 euros au lieu de 469,99 euros avec le code ANE7 pendant quelques jours.

Pour vous reposer après une dure journée de travail, le fauteuil inclinable électrique Flexispot X2 est lui aussi en solde au tarif de 429,99 euros au lieu de 599,99 euros !

Conclusion

Vous l’avez compris, le bureau électrique Flexispot E7 a rapidement remplacé notre table de travail classique, et vous avons été impressionnés par sa qualité de fabrication et sa finition. Si vous cherchez autre chose qu’un bureau ou un fauteuil, n’hésitez pas à jeter un oeil aux promos de fin d’année sur le site de Flexispot !