Nubia Z60 Ultra : la belle surprise photographique de l’année ?

Le dernier fleuron de Nubia, leg Z60 Ultra, a été discrètement dévoilé à la fin du mois de décembre. Cette semaine, la société chinoise Nubia, spécialisée dans les smartphones de jeu, a lancé son dernier modèle, le Nubia Z60 Ultra.

Cependant, un examen approfondi révèle que ce smartphone réserve de nombreuses surprises. Son appareil photo offre notamment un champ de vision beaucoup plus petit que celui de la plupart de ses rivaux.

Les principales caractéristiques du Nubia Z60 Ultra

En termes de caractéristiques, le Nubia Z60 Ultra offre des avantages significatifs en termes d’affichage et de performances. Il dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2480 x 1116 pixels. Il est équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération, accompagnée de 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et de 256 ou 512 Go d’espace de stockage. En termes d’autonomie, le téléphone est équipé d’une batterie de 6000 mAh. Si ces spécifications en font un smartphone haut de gamme, elles restent dans la norme par rapport à ce que d’autres fabricants proposent sur le marché.

Cependant, ce qui distingue vraiment le Nubia Z60 Ultra, c’est son système de caméra arrière. Nubia a pris la décision remarquable d’équiper son appareil photo principal d’un objectif équivalent à 35 mm. En pratique, cela signifie que les photos prises avec cet appareil auront un champ de vision plus étroit qu’avec un objectif grand angle “standard” que l’on trouve généralement sur les smartphones. En effet, la distance focale de cet objectif se situe habituellement entre 24 et 28 mm.

Zoom 35 mm avec grande ouverture : le choix stratégique de Nubia pour la photographie mobile

La raison principale du choix de Nubia est la popularité de la longueur focale de 35 mm parmi les photographes, avec une préférence marquée pour les photojournalistes et les photographes de rue. Cette longueur focale représente un compromis optimal entre le 50 mm et le 24 mm. Cette préférence se retrouve d’ailleurs chez Apple. La marque a récemment introduit un zoom virtuel x1,16 sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max afin de recréer le champ de vision offert par un objectif de 35 mm.

Mais Nubia ne s’est pas contenté de cela et a pris la décision d’équiper cet objectif d’une grande ouverture à f/1,19. Il l’associe à un capteur photo Sony IMX800 de 50 mégapixels, offrant ainsi un format conséquent de 1/1,49″.