Le directeur juridique de Ripple répond à l’accusation de “Ponzi Bitcoin” ; tendances positives pour Injective & InQubeta

La cryptomonnaie est une innovation profondément unique dans le monde de la finance, et ne cesse de battre les bears et les sceptiques qui pensaient qu’elle ne serait qu’une ” phase “. De nombreux investisseurs ont assisté à l’ascension fulgurante de projets tels que le Bitcoin et le Ripple et cherchent désormais à tirer parti de la tendance en explorant le marché actuel pour trouver dans quelle crypto-monnaie investir.

Injective et InQubeta sont deux autres projets de cette tendance qui se sont appuyés sur le succès de Bitcoin en intégrant de nouvelles fonctionnalités et de la haute technologie dans leurs protocoles dans le but d’attirer les investisseurs, de déployer de meilleures fonctionnalités et une meilleure sécurité et de rester en tête de la concurrence. En suivant ces tendances, les investisseurs peuvent trouver de nouveaux projets et de nouvelles ICO dans lesquelles investir.

Le directeur technique de Ripple répond à l’accusation de “Ponzi Bitcoin”

Dans un récent billet, Owen Benjamin, théoricien du complot et humoriste, a qualifié le bitcoin de “système de Ponzi décentralisé”, lançant ainsi un sérieux débat sur la véritable nature de la monnaie. Selon lui, en raison de sa structure décentralisée, le BTC permet aux médias de parler de leurs livres et de manipuler la valeur de la monnaie pour en tirer des bénéfices.

En réponse à ces affirmations intéressantes, le Directeur Technique de Ripple, David Schwartz, vient d’apporter son point de vue unique, soulignant le fait que les consommateurs anticipent (potentiellement) la baisse de la valeur du dollar, ce qui les incite à dépenser davantage aujourd’hui.

M. Schwartz poursuit en suggérant que la compréhension de l’avenir d’une monnaie a un impact sur le comportement des consommateurs et encourage les dépenses, les investisseurs cherchant à se débarrasser de leur monnaie avant qu’elle ne perde de sa valeur.

Tendances positives pour Injective et InQubeta

Au cours des 30 derniers jours, Injective, l’un des meilleurs projets defi à venir, Injective (INJ), a affiché un gain impressionnant de 126% sur le marché actuel et continue même de montrer des indicateurs qui laissent présager une croissance encore plus importante à l’horizon. Alors que le marché montre de plus en plus de signes de réchauffement et devient plus haussier que jamais, les investisseurs cherchent maintenant à trouver de nouvelles NFT et entreprises defi pour faire fructifier leur capital.

Lorsque l’on parle de croissance exponentielle, on ne peut s’empêcher de mentionner InQubeta, qui a connu une croissance exponentielle au cours des derniers mois. InQubeta, souvent considérée comme la meilleure cryptomonnaie pour les investissements en IA, a révolutionné le monde du crowdfunding crypto et de l’IA. Elle offre une plateforme unique de cryptomonnaie crowdfunding qui permet des investissements fractionnés dans des startups d’IA en utilisant ses jetons QUBE natifs – qui sont des jetons ERC20 déflationnistes créés par InQubeta.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure cryptomonnaie dans laquelle investir maintenant – prêtez une attention particulière. Cette plateforme permet aux gens d’investir dans le cadre de leur budget et d’être des investisseurs pionniers en même temps. La place de marché NFT d’InQubeta offre aux startups d’IA un moyen facile de lever des fonds via des NFT, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant. Ce type de système crée un environnement bénéfique où les détenteurs de QUBE peuvent facilement investir dans des projets auxquels ils croient, et les projets peuvent bénéficier de l’investissement.

Si vous êtes un investisseur qui se demande quelle cryptomonnaie acheter aujourd’hui pour une croissance à long terme, vous devriez certainement considérer InQubeta. L’objectif global est de combler le fossé entre les investisseurs et les startups d’IA, en rendant les investissements dans la technologie de l’IA plus accessibles et plus transparents pour tout le monde. En s’appuyant sur la blockchain et les contrats intelligents, ils ont l’intention de créer un processus d’investissement sécurisé et efficace.

Conclusion

Alors que le marché ne cesse de se réchauffer, les investisseurs cherchent à capitaliser sur les gains en découvrant les plus grandes tendances du secteur. Le marché étant dominé par Bitcoin et Ripple et de nouveaux projets comme Injective et InQuebeta faisant des vagues, ce n’est qu’une question de temps avant que les bulls ne réalisent qu’InQubeta est le prochain moonshot et qu’il est là pour durer.

