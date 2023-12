iOS 17 : Apple a résolu un problème d’autonomie, mais peut-être pas en France

Dans les notes de version d’iOS 17.2.1 destinées aux marchés chinois et japonais, Apple explique qu’elle a résolu un problème qui pouvait réduire l’autonomie de la batterie dans certaines circonstances.

Cependant, il est important de noter qu’aucune mention de ce type n’apparaît dans les notes de publication de la même mise à jour destinée aux utilisateurs européens et américains.

Disparités dans les notes de mise à jour d’iOS

Les notes de mise à jour chinoises et japonaises de la dernière mise à jour d’iOS publiées par Apple indiquent que la mise à jour “corrige un problème susceptible d’entraîner une décharge rapide de la batterie dans certaines conditions”. En revanche, cette information semble absente des notes de mise à jour en Europe et aux États-Unis. En France, par exemple, Apple indique simplement que la mise à jour iOS 17.2.1 apporte des “correctifs importants” et la recommande à tous les utilisateurs.

Cette différence de formulation moins précise suggère que les utilisateurs d’iPhone en Europe et aux États-Unis pourraient ne pas recevoir le même traitement que leurs homologues asiatiques en ce qui concerne ce correctif. Ce décalage a été relevé par Brandon Butch, animateur d’une chaîne YouTube spécialisée sur iOS. Il a fait part de son étonnement sur X (anciennement Twitter) en début de semaine.

Analyse des mystères entourant la version japonaise d’Apple et les nouveautés d’iOS 17.3

Le lendemain, l’intéressé a fait une découverte intéressante : Apple avait publié exactement les mêmes notes de version sur son site de support officiel au Japon. À première vue, il ne s’agit pas d’une simple coïncidence. Cela suggère qu’iOS 17.2.1 pourrait corriger un bug en Chine et au Japon. Mais qu’il ne le ferait pas en Europe ou aux États-Unis, à moins que ce problème d’autonomie de la batterie ne soit spécifique à l’Asie. Pour l’instant, il est difficile de tirer des conclusions définitives.

Le site spécialisé MacRumors a contacté Apple pour obtenir des précisions, mais n’a pas encore reçu de réponse de la part de la grande entreprise américaine.

À noter qu’Apple continue de tester la version bêta d’iOS 17.3, dont le déploiement est prévu pour janvier ou février 2024. Cette prochaine mise à jour inclura une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour protéger les iPhones en cas de vol. Elle comprendra également la réintroduction des playlists collaboratives sur Apple Music. Cette fonctionnalité devait initialement être lancée avec iOS 17.2 la semaine dernière. Il faudra maintenant attendre un mois ou deux pour en profiter.