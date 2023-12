Deux nouvelles fonctionnalités de Chrome pour faciliter la gestion des onglets

Google a récemment dévoilé un certain nombre d’améliorations destinées à faciliter la gestion des onglets dans son navigateur Chrome. Cette annonce marque une série d’innovations majeures pour Chrome sur PC. Elle vise à offrir aux utilisateurs une expérience de navigation plus sûre et plus confortable.

Au-delà de la nouvelle fonction de vérification de la sécurité, Chrome introduit désormais deux nouvelles fonctionnalités. Celles-ci visent à améliorer les performances des onglets et la possibilité d’enregistrer des ensembles d’onglets.

Optimisation des performances des onglets : découvrez les nouveautés de Google Chrome

L’amélioration de la gestion des performances des onglets est en fait le résultat d’une fonctionnalité précédemment déployée sur Google Chrome en début d’année. Celle-ci est connue sous le nom de “mode d’économie de mémoire“. Ce mode, activé par défaut, transfère en arrière-plan les onglets qui n’ont pas été ouverts depuis un certain temps. Il libère ainsi la mémoire vive de l’ordinateur afin d’éviter toute surconsommation.

Les onglets ne sont rechargés que lorsque vous y revenez. Google va maintenant plus loin en affichant la quantité de mémoire vive utilisée sur votre ordinateur directement dans la fenêtre contextuelle de l’onglet.

Par ailleurs, il est désormais plus facile pour les utilisateurs de configurer certains sites pour que leurs onglets restent actifs en toutes circonstances. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de Google Chrome puis de naviguer dans la section dédiée aux performances.

Une nouvelle fonctionnalité pour une meilleure gestion des onglets de groupe

En matière de gestion d’onglets multiples, Google a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Chrome. Celle-ci permet aux utilisateurs de créer des groupes d’onglets et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure. Jusqu’à présent, il était possible de créer des groupes d’onglets pour mieux organiser la navigation.

Cependant, ces groupes étaient automatiquement supprimés à la fermeture du navigateur. Désormais, il sera possible de conserver ces groupes. Il sera ainsi plus facile de les rouvrir en cas de besoin, même si l’ordinateur est éteint en urgence.

Ces deux nouvelles fonctionnalités seront déployées sur Google Chrome dans les prochaines semaines.