Burn du Shiba Inu, rebond du Dogecoin, 1,5 million de $ pour la prévente du Galaxy Fox ($GFOX)

Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale, a récemment émis l’hypothèse que le prochain ETF Spot Bitcoin ($BTC) pourrait apporter 30 000 milliards de dollars au marché. Bien que cela puisse avoir un effet considérable sur les prix, l’anticipation selon laquelle les dix premières crypto-monnaies en bénéficieraient le plus pourrait ne pas tenir compte de certains éléments. L’analyse de la chaîne montre que la reprise du marché pourrait être beaucoup plus généralisée et se répercuter sur les monnaies mimétiques, plus risquées, qui pourraient avoir un impact encore plus important que le $BTC.

À cet égard, le taux de combustion de Shiba Inu ($SHIB) a grimpé en flèche récemment, alors que le Dogecoin ($DOGE) a rebondi, et les jetons à plus petite capitalisation comme Galaxy Fox ($GFOX) gagnent du terrain, avec une prévente approchant maintenant les 2 millions de dollars. Toutes les données sur la chaîne indiquent une augmentation de la spéculation sur les monnaies mimétiques, et plus particulièrement sur les projets à petite capitalisation.

Galaxy Fox ($GFOX) : pourrait-il surpasser Dogecoin ($DOGE) & Shiba Inu ($SHIB) ?

Galaxy Fox est un acteur relativement nouveau dans le secteur des monnaies mimétiques. Son approche novatrice consistant à combiner deux secteurs verticaux, les monnaies mimétiques et le jouer-pour-gagner, s’est avérée populaire, si l’on en juge par ses premiers succès en matière de collecte de fonds. Cet hybride présente son jeu de course Web3 comme un canal d’intégration dans l’écosystème plus large. Les joueurs les mieux classés qui terminent la saison dans les 20% supérieurs gagnent des prix directement échangeables contre des jetons Galaxy Fox ($GFOX). La divergence de Galaxy Fox par rapport au modèle P2E (jouer-pour-gagner) typique vient de l’introduction de possibilités de gains plus égalitaires.

Les récompenses de mise permettent à tous les détenteurs de jetons Galaxy Fox($GFOX) de gagner au lieu de reléguer le potentiel de gain aux joueurs les plus habiles. Un autre aspect remarquable de ce projet est l’utilisation de taxes d’achat et de vente dans l’ensemble de l’écosystème.

Chaque transaction est soumise à une taxe de 6 %, dont 2 % sont reversés à Stargate, 2 % à la réserve de liquidités et 2 % au Trésor. Stargate paie des récompenses aux miseurs. L’utilisation de taxes au lieu d’émissions de jetons permet aux investisseurs d’obtenir un rendement sur un actif déflationniste, sans crainte inflationniste à long terme pour les premiers investisseurs, et sans plafond théorique sur les récompenses pour les miseurs. Il s’agit d’un jeu de revenu résiduel simple et d’une crypto-monnaie idéale pour les débutants.

Le financement de la cagnotte de liquidités garantit une expérience d’échange transparente qui encourage une plus grande activité, ce qui entraîne une augmentation des revenus pour le protocole. La mise en œuvre du financement du Trésor permet également au protocole d’adopter une approche proactive de la croissance.

Galaxy Fox pourrait même concurrencer des pièces établies comme Dogecoin ($DOGE) et Shiba Inu ($SHIB) dans ce cycle.

Le burn de Shiba Inu ($SHIB) augmente



Le burn de Shiba Inu a commencé à grimper une fois de plus, et cela pourrait-il être le chemin du retour à la grandeur de ce jeton ? La Shibu Inu ($SHIB) était l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter au début de l’année 2021 ; beaucoup pensaient même qu’elle deviendrait l’une des dix premières crypto-monnaies.

Cependant, la nouvelle vague de monnaies mimétiques avec de minuscules capitalisations boursières capables de faire des remontées obscènes a détourné l’attention et les capitaux de Shiba Inu. Les investisseurs en monnaies mimétiques veulent des jeux de haute voltige et de grands enjeux, et Shiba Inu ne peut plus les fournir en raison de sa grande capitalisation boursière.

La dernière combustion facilitée par l’activité sur Shibarium est certainement un pas dans la bonne direction, et cette pression déflationniste apporte de la valeur aux détenteurs de jetons. Mais peut-il rivaliser avec des projets de moins de 2 millions de dollars comme Galaxy Fox ? Peu probable.



Le Dogecoin ($DOGE) rebondit sainement



Le Dogecoin a connu un rebond salutaire, et la “thèse du roi” est entrée en vigueur. Dans le domaine de la cryptographie, la prévalence des fourches et de l’imitation conduit à un statu quo. Une fois qu’une idée s’est avérée populaire, des centaines d’autres développeurs la déploieront avec de légères variations et sur différentes chaînes. Cela fragmente le capital et introduit un jeu de chaises musicales pour la liquidité. Mais le résultat final est toujours le même. Le roi est le plus performant à long terme.

Les investisseurs particuliers connaissent Dogecoin ($DOGE), et Elon prévoit de lancer un satellite en Dogecoin dans l’espace dans les mois à venir. Malgré sa capitalisation boursière gonflée, Dogecoin ($DOGE) peut encore réaliser une performance solide en 2024, et ce rebond précoce pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus important.

Les petites capitalisations sont prêtes à surperformer

Dans un environnement exclusivement haussier, les petites capitalisations sont toujours les plus performantes, et à l’approche de 2024, avec l’ETF Spot suivi d’une réduction de moitié sur fond de baisse des taux, les choses pourraient devenir bien plus folles que ce que la plupart des investisseurs envisagent actuellement.

Les conditions macroéconomiques solides et l’activité actuelle sur la chaîne indiquent une sous-performance des dix premières crypto-monnaies et une surperformance des petites capitalisations. Ainsi, l’ETF Bitcoin ($BTC) pourrait évoluer différemment des prévisions des analystes, en favorisant les projets à plus petite capitalisation et les monnaies mimétiques par rapport aux choix les plus évidents.

