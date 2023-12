Le Worldcoin à la une après un rallye de 67%, les top cryptos de la semaine à la loupe

Le marché des crypto-monnaies est aussi intriguant que prometteur. Devinez quel jeton revient sur le devant de la scène après une période d’inactivité ? Worldcoin (WLD). Il a connu un rallye de 67 %, ce qui n’a rien d’excitant.

Dans ce billet, nous allons évaluer les meilleures crypto-monnaies de cette semaine, en vous fournissant une liste d’altcoins qui gagnent fortement en traction. Ces crypto-monnaies comprennent le memecoin explosif Bonk (BONK) et la meilleure ICO, InQubeta (QUBE). Commençons.

InQubeta (QUBE) : La meilleure ICO

InQubeta (QUBE) a été l’une des performances les plus constantes sur le marché des crypto-monnaies. Cette excellente ICO a franchi le cap des 7 millions de dollars de collecte de fonds la semaine précédente et se situe actuellement à 7,2 millions de dollars. L’intérêt massif pour la prévente en cours est principalement dû à son concept innovant et à son potentiel de croissance stupéfiant.

En ce qui concerne sa contribution unique, elle résoudra le problème de la collecte de fonds dans le secteur de l’IA et rendra le marché accessible aux amateurs de crypto-monnaies. Vous vous demandez peut-être comment elle y parviendra. Dans une démarche remarquable, elle deviendra la première plateforme de crowdfunding au monde pour les startups du secteur de l’IA par le biais de crypto-monnaies.

Grâce à cette plateforme innovante, les startups pourront trouver des fonds en créant des opportunités d’investissement. En outre, grâce à son modèle de fractionnement NFT, le marché de l’IA sera accessible à tous les investisseurs. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer qu’il ne connaîtra pas un raz-de-marée d’adoption et ne montera pas en flèche.

Avec ce projet en prévente, il est fortement réduit, ce qui signifie que vous ferez des gains massifs si vous participez maintenant. Il s’agit du sixième tour de l’ICO, et un jeton ne coûte que 0,01925 $. Selon les prévisions, son prix devrait bondir de 60 % après son lancement, ce qui en fait le meilleur investissement en crypto-monnaie à l’heure actuelle.

Worldcoin (WLD) : Une hausse de prix stupéfiante de 67 %

Worldcoin (WLD) fait partie des meilleurs altcoins du marché. Son récent rallye de 67 % en est la preuve. Avec son retour à la une des journaux, il vise à maintenir son élan.

Qu’est-ce que Worldcoin ? Sa vision consiste à construire le plus grand réseau d’identité et financier au monde. Grâce à son World ID, les utilisateurs peuvent identifier leur humanité en ligne tout en préservant leur vie privée.

Son objectif de créer une communauté mondiale grâce à la technologie blockchain en fait l’un des projets les plus solides. On peut donc s’attendre à des alliances plus fortes entre le Worldcoin et l’avenir.

Bonk (BONK) : Surfer sur la vague haussière

Au cœur de la frénésie actuelle du marché se trouve Bonk (BONK). Il est difficile de ne pas le remarquer si vous êtes dans l’espace crypto, car il est le sujet à la mode. Le memecoin basé sur Solana est monté en flèche après sa cotation sur Coinbase et Binance la semaine précédente. Avec une dynamique toujours en hausse, Bonk est l’un des altcoins à surveiller cette semaine.

Suite à la hausse significative de son prix, il est désormais le troisième memecoin le plus populaire. Seuls le Dogecoin (DOGE) et le Shiba Inu (SHIB) devancent cette nouvelle sensation.

Avec Bonk prévu pour de nouvelles hausses dans les jours à venir, c’est l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir. Par conséquent, si vous souhaitez vous positionner pour des gains massifs, vous pourriez vouloir considérer certains jetons Bonk dès maintenant.

Conclusion

La croissance explosive du Worldcoin n’aurait pu survenir à un meilleur moment, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Cette semaine, les crypto-monnaies à l’honneur sont Bonk et InQubeta. Compte tenu de leur énorme potentiel de hausse, ce sont des pièces à ne pas manquer.

