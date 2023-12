Le téléobjectif à tétraprisme disponible sur les iPhone 16 Pro & 16 Pro Max ?

Récemment, MacRumors a reçu des informations indiquant qu’Apple a l’intention d’intégrer un téléobjectif à tétraprisme sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max en 2024.

L’iPhone 15 Pro Max sorti cette année est équipé d’un téléobjectif à tétraprisme. La structure de verre pliée à l’intérieur utilise un design tétraprisme qui reflète la lumière de façon répétée, permettant un zoom optique jusqu’à 5x, contre 3x sur l’iPhone 14 Pro Max.

Cette année, l’iPhone 15 Pro est arrivé sans le nouveau téléobjectif à tétraprisme amélioré, probablement en raison de contraintes d’espace. Les composants nécessaires à l’appareil photo à tétraprisme occupent beaucoup plus d’espace que l’appareil photo à téléobjectif actuellement présent sur l’iPhone 15 Pro, et ne pourraient donc pas être intégrés dans l’appareil plus petit de 6,1 pouces.

Avec l’iPhone 16 Pro, Apple a l’intention d’augmenter la taille globale des appareils, les écrans de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max mesurant respectivement environ 6,3″ et 6,9″. L’augmentation de la taille des appareils offrirait suffisamment d’espace pour le nouveau téléobjectif à tétraprisme, et la documentation interne vue par MacRumors corrobore ce changement.

La conception du module de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro révèle qu’il ressemble beaucoup à celui utilisé dans l’iPhone 15 Pro Max. Au premier coup d’œil, la zone contenant les composants tétraprismes est facilement identifiable.

Il est important de considérer que ces informations proviennent de la pré-production et peuvent ne pas refléter le matériel trouvé sur les unités finales de production de masse. L’iPhone 16 Pro ne sortira pas avant plusieurs mois et des changements sont toujours possibles.