Warner Bros Discovery et Paramount envisagent une fusion

La consolidation ne se termine jamais. Le directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a rencontré le patron de Paramount Global, Bob Bakish, pendant plusieurs heures récemment pour discuter de la possibilité de fusionner les deux sociétés, selon un rapport d’Axios qui cite des sources anonymes. Aussi préliminaires soient-elles, ces informations ont entraîné une chute en bourse des actions de Warner Bros Discovery de 5% mercredi.

Transformer l’industrie

David Zaslav s’est également entretenu avec Shari Redstone, propriétaire de la société mère de Paramount, au sujet de la possibilité d’un accord, selon Axios. Rappelons que Warner Bros Discovery est une grosse machine. Elle englobe, entre autres, CNN, HBO et des studios de cinéma du même nom. Un aspect notable de cette collaboration pourrait être l’intégration des plateformes de streaming Max et Paramount Plus, alors que la concurrence fait rage avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus. Et les services de streaming ont annoncé ces derniers mois de nombreuses hausses de tarifs.

Sollicitée pour un commentaire, la Federal Trade Commission, n’a pas souhaité s’exprimer sur cette éventuelle fusion. Ce deal pourrait en tout cas transformer l’industrie, notamment après la fusion majeure entre Warner Bros. Discovery et Discovery l’année dernière.