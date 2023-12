Quelle croissance faut-il pour que 1000 $ investis en XRP, SHIB & NUGX en génèrent 1 million ?

XRP devra valoir 630 $ pour gagner 1 million de dollars à partir d’un investissement de 1 000 $.

Shiba Inu vaudra 0,0099 $ avec une taille de marché de 5,82 trillions de dollars pour gagner 1 million de dollars à partir d’un investissement de 1 000 $.

Le prix futur de NuggetRush devra être de 20 $, avec un marché de 10 milliards de dollars, pour gagner 1 million de dollars, ce qui est réalisable.

Nous sommes constamment à la recherche de la prochaine perle rare. Après tout, n’avons-nous pas tous envie de nous enrichir d’un million de dollars ? Bien que cela semble excitant, la question se pose : toutes les crypto-monnaies ont-elles le potentiel d’offrir de tels rendements ?

Dans ce billet, nous utiliserons Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) et NuggetRush (NUGX) comme études de cas. Laquelle est la plus susceptible de vous donner le rendement souhaité, et quelle est l’ampleur de la croissance nécessaire ? Cet article répondra à ces questions, alors continuez à lire.

>> Achetez NuggetRush Maintenant <<

NuggetRush (NUGX) : Un investissement prometteur à faible capitalisation

En tant qu’excellente ICO, NuggetRush (NUGX) a un potentiel de croissance stupéfiant. Elle se distingue également par son concept unique, qui est un mélange de P2E (play-to-earn) et de mèmes. Au cours de la troisième phase de son ICO, un jeton ne coûte que 0,013 dollar. Cependant, son prix de cotation sera de 0,02 $.

La question à un million de dollars – littéralement – est la suivante : Comment peut-on gagner 1 million de dollars avec un investissement de 1 000 $ dans NUGX ? À partir de son prix de cotation, le prix sera de 20,00 $ pour gagner un million de dollars à partir d’un investissement de 1 000 $. Sa capitalisation boursière atteindra également 10 milliards de dollars, ce qui est plutôt bas. C’est réalisable, et c’est ce qui en fait le meilleur investissement en crypto actuellementl.

>> Achetez NuggetRush Maintenant <<

Ripple (XRP) : Est-il possible d’obtenir un million de dollars à partir d’un investissement de 1 000 $ ?

Si vous cherchez quelle crypto acheter aujourd’hui pour le long terme, vous pouvez envisager XRP. Après tout, c’est l’un des meilleurs altcoins sur le marché. Au moment de la publication, XRP coûtait 0,63 $ par jeton. Revenons à la question principale : un investissement de 1 000 $ peut-il devenir un million de dollars ?

Pour atteindre ce seuil, le prix du XRP devrait être de 630 $ par jeton, ce qui est pratiquement impossible, si tant est que cela soit possible. Ce n’est pas tout.

Shiba Inu (SHIB) : S’agit-il d’un investissement prometteur aujourd’hui ?

Shiba Inu (SHIB) est l’un des memecoins les plus populaires. Bien qu’il s’agisse de l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir, est-elle aussi prometteuse ? Alors que les memecoins se caractérisent par une croissance explosive, SHIB peut-il connaître une augmentation de 1000 fois ?

À l’heure actuelle, Shiba Inu coûte 0,0000099 $. Vous pourriez être tenté de dire : “Oui, il peut se multiplier par mille. Cependant, pour que vous puissiez transformer un investissement de 1 000 $ en 1 million de dollars, il faudrait que Shiba Inu connaisse une croissance explosive. Pour mettre cela en perspective, il faudrait supprimer trois zéros. C’est pratiquement impossible, compte tenu de sa croissance passée.

Conclusion

À la lumière de la discussion dans ce billet, XRP et Shiba Inu connaissant une croissance de 1 000x pour transformer un investissement de 1 000 $ en un million de dollars est presque impossible. Pendant ce temps, en tant que joyau à faible capitalisation, NuggetRush pourrait facilement transformer un tel investissement en un million de dollars. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant. Si vous souhaitez participer à la prévente, cliquez sur le lien ci-dessous.

Visitez le Site de la Prévente de NuggetRush