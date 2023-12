iOS 18 : du code révèle 4 futurs modèles d’iPhone 16 dotés d’une puce A18

Alors que les mises à jour d’iOS 17 continuent d’être diffusées périodiquement, les travaux sur la prochaine version majeure, iOS 18, sont bien avancés. La sortie de la version bêta est prévue pour juin et celle de la version publique pour septembre 2024. MacRumors a reçu des informations sur les premières versions de développement d’iOS 18 et sur le matériel référencé dans le code.

Le système d’exploitation, dont le nom de code est “Crystal“, contient des références à 4 modèles d’iPhone inédits, ce qui correspond aux informations existantes sur la gamme iPhone 16. Les modèles référencés sont les suivants : D47 – iPhone 16, D48 – iPhone 16 Plus, D93 – iPhone 16 Pro, D94 – iPhone 16 Pro Max.

Contrairement aux rumeurs précédentes, nous n’avons jusqu’à présent trouvé aucune preuve de l’existence d’un prétendu “iPhone Ultra” dans la gamme iPhone 16. Bien qu’il soit théoriquement possible qu’un modèle supplémentaire relève de l’identifiant “D94”, un tel appareil utiliserait plus que probablement un identifiant distinct (D95 ou D94a) pour le différencier clairement du matériel des autres configurations.

Pour l’iPhone 15 Pro Max, Apple a développé une version alternative avec l’identifiant d’appareil “D84S” pour l’utiliser dans les tests de modem 5G propriétaires. Le “S” de “D84S” signifiait probablement “Sinope”, le nom de code du projet de modem 5G interne d’Apple. Bien que cet appareil n’ait jamais été divulgué au grand public, il donne un aperçu de la nomenclature d’Apple en termes d’identifiants d’appareils.

Le code du système d’exploitation indique également que l’ensemble de la gamme iPhone 16 utilisera un nouveau système sur puce – t8140 – Tahiti, qu’Apple appelle la puce A18 en interne. La puce A18 est mentionnée pour les modèles de base iPhone 16 et 16 Plus (connus collectivement sous le nom de D4y au sein d’Apple) ainsi que pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max (désignés sous le nom de D9x en interne).

Cela correspond à une rumeur précédente concernant la gamme iPhone 16, et représente un changement notable par rapport aux versions précédentes d’Apple. Dans la gamme iPhone 15, le modèle de base utilise l’ancienne puce A16 de l’iPhone 14 Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro haut de gamme est équipé d’une toute nouvelle puce A17 Pro avec un cœur de GPU supplémentaire et une fréquence d’horloge accrue, et il est fabriqué sur une plateforme 3nm plus efficace par rapport à l’A16.

Toutefois, la gamme iPhone 16 sera apparemment équipée de la même puce générale, tant pour le modèle de base que pour les iPhone Pro. Alors que le système d’exploitation indique l’utilisation de la même puce t8140 pour l’ensemble de la gamme iPhone 16, Apple pourrait choisir de différencier les puces utilisées sur les différents niveaux d’iPhone, par exemple en utilisant les marques A18 et A18 Pro.

Outre la puce A18, le système d’exploitation fait référence à un module Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom, apparemment prévu pour la gamme iPhone 16, mais il ne contient pas d’autres détails. Bien que le système d’exploitation contienne des noms de code liés à différents composants matériels, il n’y a pas d’informations supplémentaires à noter, car le système d’exploitation est trop tôt dans son développement pour contenir des changements notables par rapport à iOS 17.