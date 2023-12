Guide des cryptos pour débutants : 3 tokens à considérer pour les nouveaux investisseurs

En moyenne, les investisseurs en crypto-monnaie sont connus pour choisir des jetons comme Ripple (XRP), Arbitrum (ARB), Solana, Bitcoin et Ethereum lorsqu’ils sélectionnent des actifs numériques pour leur portefeuille. Cependant, les nouveaux investisseurs en crypto auront plus de chance en investissant dans le nouveau jeton crypto innovant appelé Borroe Finance ($ROE). Continuez à lire pour voir les opinions et les prévisions des experts sur ces jetons.

Borroe Finance vise à révolutionner l’industrie de la collecte de fonds sur le Web3

Si vous êtes un investisseur débutant en crypto-monnaie à la recherche d’un nouveau jeton crypto avec une utilité industrielle élevée, concentrez-vous sur Borroe Finance. Borroe Finance est une plateforme de collecte de fonds alimentée par l’IA qui permet aux entreprises web3 de lever des fonds instantanément en vendant des gains futurs à des communautés de soutien à des prix réduits.

Borroe Finance vise à fournir un système où les entreprises web3 peuvent toujours accéder à un financement instantané, et où les prêteurs bénéficient d’investissements à faible risque. Les autres avantages de l’utilisation de la plateforme Borroe Finance sont, entre autres, une grande évolutivité, une structure tarifaire simple, une transparence totale des coûts et l’anonymat.

Actuellement, $ROE est dans sa troisième phase de prévente, et le jeton se vend à 0,0175 $. Une fois toutes les étapes de prévente terminées, $ROE arrivera sur le marché principal des crypto-monnaies et se vendra à 0,04 $. Les analystes affirment que cette $ROE mouvement de prix générera un 128,6 % ROI massif pour les premiers $ROE investisseurs en 2024.

Le président de Ripple affirme que les crypto-monnaies vont transformer l’économie mondiale

Le New York Times a interviewé la présidente de Ripple, Monica Long, le 12 décembre. Selon les rapports, le PDG a réitéré que les entreprises de DeFi et les crypto-monnaies comme Ripple transformeront l’économie mondiale.

M. Long a déclaré que les citoyens de pays comme l’Argentine, le Zimbabwe et le Nigeria se tournent vers le Bitcoin, le Ripple et les monnaies stables adossées au dollar pour lutter contre l’inflation galopante dans leurs économies. Long a appelé cela la “cryptoïsation des économies émergentes”. Le XRP a entamé le mois de décembre à la hausse, grâce à l’humeur généralement positive du secteur des crypto-monnaies.

Le 22 novembre, le XRP se négociait à 0,5799 $. Le 12 décembre, le XRP a gagné 19,3 % et s’est vendu à 0,6919 $. La prochaine séance du procès Ripple Labs vs. SEC est prévue pour avril 2024, et les investisseurs s’attendent à une issue favorable. Par conséquent, les analystes affirment que le XRP va probablement bondir et se négocier à 0,8550 $ au premier trimestre 2024.

Arbitrum se joint à l’offre de développement de la blockchain L2 de Celo

Celo (une blockchain neutre en carbone qui apporte le DeFi au mobile) a récemment entrepris de lancer sa propre blockchain de couche 2. À cet effet, Nina Rong, responsable du développement de l’écosystème à la Fondation Arbitrum, a soumis une proposition directement à la communauté Celo.

Selon cette proposition, la Fondation Arbitrum a demandé à Celo d’adopter la technologie orbitale d’Arbitrum. Grâce à cette technologie, Celo peut construire des chaînes L2 et L3 personnalisables basées sur la technologie optimistic rollup d’Arbitrum. Arbitrum, Optimism, Matter Labs et Polygon sont tous en concurrence pour être choisis pour le développement de la blockchain L2 de Celo.

Le 22 novembre, ARB se négociait à 0,9579 $. Quelques semaines plus tard, l’ARB gagnait 30,6 % et se vendait à 1,2514 $ le 12 décembre. Les experts affirment que l’ARB va bondir avec l’Ethereum au premier trimestre 2024 si la SEC approuve les Ether Spot ETF. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que l’ARB se négocie à 1,5210 $ d’ici mars 2024.

Apprenez-en plus sur Borroe Finance ici :

