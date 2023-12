5 Altcoins IA qui pourraient faire exploser votre portefeuille de cryptos

De nombreux excellents altcoins terminent l’année 2023 en beauté, alors que les prix augmentent dans l’ensemble de l’espace des crypto-monnaies. L’un des facteurs importants de la récente croissance de l’espace des crypto-monnaies a été la croissance substantielle dont a bénéficié le Bitcoin (BTC) au cours des derniers mois.

De nombreux excellents altcoins sont en passe de connaître une croissance encore plus importante en 2024, alors que le BTC s’approche de son prochain événement de réduction de moitié et que la possibilité qu’un ETF spot soit approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis augmente chaque jour qui passe. Cet article explorera cinq projets de crypto-monnaies liés à l’intelligence artificielle (IA) qui peuvent vous apporter des rendements substantiels en 2023.

Top 5 des altcoins axés sur l’IA dans lesquels investir

Voici cinq projets axés sur l’IA dans lesquels vous devriez envisager d’investir pour obtenir des rendements substantiels en 2024 :

1. InQubeta (QUBE)

InQubeta a été l’un des sujets les plus populaires dans l’espace des crypto-monnaies depuis le début de sa prévente, et pour de bonnes raisons. Le nouveau projet DeFi est le premier à se concentrer exclusivement sur l’intelligence artificielle, et il vise à fournir un moyen alternatif d’investir dans la technologie.

C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui pourraient ne pas avoir accès aux canaux d’investissement traditionnels parce qu’ils ne remplissent pas leurs conditions de revenu. InQubeta utilise des pièces ERC20 et des contrats intelligents pour créer un processus d’investissement plus ouvert et plus efficace que les options classiques.

Les jetons QUBE ont augmenté de 175 % en 2023, et il est prévu qu’ils augmentent encore de 60 % avant leur lancement sur les marchés boursiers. Sa prévente a permis de récolter plus de 7,1 millions de dollars jusqu’à présent, défiant les attentes, et certains analystes pensent que sa croissance l’année prochaine sera encore plus impressionnante.

L’année 2023 a été une bonne année pour les entreprises spécialisées dans l’IA et InQubeta n’a pas fait exception à la règle. L’avenir du projet semble prometteur, car plus de 1,5 billion de dollars devraient entrer dans l’espace de l’IA au cours des prochaines années. Le prix de QUBE est actuellement de 0,01925 $, mais il pourrait atteindre un dollar avant la fin de l’année 2024.

2. Fetch.ai (FET)

Fetch.ai est un laboratoire d’IA qui héberge un réseau décentralisé d’apprentissage automatique avec son économie de crypto-monnaie. Le projet vise à démocratiser l’accès à la technologie de l’IA avec son réseau sans permission, permettant aux utilisateurs d’accéder à des ensembles de données avec une IA autonome. Le projet est surtout connu pour ses bots appelés jumeaux numériques qui négocient et effectuent des transactions pour le compte des utilisateurs en fonction de paramètres définis.

Le projet a connu une croissance de 682 % en 2023 et ses modèles de croissance devraient se poursuivre en 2023, car la croissance du BTC pousse les prix à la hausse dans tous les domaines.

3. Injective (INJ)

Injective est un projet de crypto-monnaie IA axé sur la DeFi qui utilise la technologie pour fournir une large gamme de services financiers décentralisés, des produits dérivés aux échanges spot. Son INJ natif est utilisé pour exprimer des votes de gouvernance et valider des transactions sur la blockchain.

Le projet est hébergé sur une blockchain de haute performance qui pourrait un jour rivaliser avec le réseau Ethereum. La plateforme d’Injective est également compatible avec les espaces DeFi lancés sur les réseaux Ethereum et Solana. Les prix de l’INJ ont connu une croissance fulgurante de 2 500 % en 2023.

4. The Graph (GRT)

The Graph fournit un protocole d’indexation et d’interrogation qui extrait les données des blockchains de la même manière que les moteurs de recherche indexent et interrogent les données des sites web. The Graph vise à organiser les données des blockchains en sous-graphes plus petits et plus faciles à gérer.

Les prix du GRT ont augmenté de 170 % cette année et il y a de fortes chances qu’il connaisse une croissance encore plus importante en 2024.

5. Render (RNDR)

Render est devenu l’une des meilleures pièces dans lesquelles investir, ses prix ayant bondi de 883 % cette année. Le projet permet aux développeurs et aux artistes de louer la puissance de calcul dont ils ont besoin pour effectuer des rendus graphiques auprès de mineurs de crypto-monnaies qui cherchent à louer leurs unités de traitement graphique.

L’afflux massif de nouveaux utilisateurs sur le réseau Render laisse présager une croissance substantielle en 2024.

Conclusion

RNDR, GRT, QUBE, INJ et FET font partie des meilleurs altcoins dans lesquels investir en ce moment, car ces cinq altcoins sont prêts à connaître des hausses de prix considérables en 2024. InQubeta a le plus grand potentiel de croissance grâce à sa façon créative d’ouvrir l’accès aux opportunités d’investissement dans l’IA.

