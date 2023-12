MKBHD Smartphone Awards 2023 : l’iPhone 15 Pro élu meilleur appareil photo

Le YouTubeur Marques Brownlee a élu l’iPhone 15 Pro comme étant le meilleur appareil photo pour ses MKBHD Smartphone Awards 2023.

Brownlee a justifié son choix en admettant que si certains smartphones sur le marché peuvent produire de meilleurs résultats avec le zoom, l’iPhone 15 Pro offre les performances les plus solides dans la plus grande variété de cas d’utilisation, et sa facilité d’utilisation pour prendre des photos et des vidéos reste inégalée.

Le YouTubeur a particulièrement souligné la qualité des vidéos enregistrées sur l’iPhone 15 Pro, qu’il qualifie de meilleure et de plus cohérente dans diverses situations. Il a également félicité Apple d’avoir ajouté l’enregistrement Log à son ensemble de fonctionnalités, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos directement sur un périphérique de stockage externe.

Dans le test à l’aveugle de MKBHD réalisé en ligne, l’iPhone 15 Pro s’est également avéré être le meilleur pour les photos en basse lumière. Une mention honorable dans cette catégorie a été attribuée au Samsung Galaxy S23 Ultra, pour ses performances en matière d’appareil photo lors de l’utilisation de l’objectif zoom.

L’iPhone 15 Plus a quant à lui remporté la catégorie de la meilleure batterie, qui est jugée non seulement sur sa capacité, mais aussi sur l’expérience globale de la batterie. L’iPhone 15 a été choisi pour son écran 60Hz moins gourmand en énergie, qui permet à l’appareil d’aller plus loin que la plupart de ses rivaux.

MKBHD a déclaré que l’iPhone 15 Plus devrait être le choix de ceux qui recherchent un appareil “sans risque et sans prise de tête” doté d’une grande autonomie. Brownlee a également salué le ROG Phone 7, qui n’est pas doté de la fonction de recharge sans fil, mais qui possède la plus grande capacité de batterie (6 000 mAh) de tous les téléphones.

Le prix du téléphone de l’année a été décerné au Google Pixel 8. Bien qu’il coûte 100 $ de plus que son prédécesseur, le YouTubeur a fait l’éloge de son excellent appareil photo, de son écran nettement meilleur, de plusieurs excellentes fonctionnalités logicielles et de la promesse de sept ans de mises à jour.