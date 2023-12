L’évolution des smartphones : un moteur de changement pour les utilisateurs modernes

Sorti en 2000, l’Ericsson 380 était le premier appareil commercialisé sous le nom de smartphone. Il était présenté comme un outil révolutionnaire, car en plus de son écran tactile large, il intégrait un assistant numérique personnel.

Dès lors, les fabricants de téléphones mobiles, avec l’appui de l’évolution technologique, n’ont ménagé aucun effort pour développer des modèles plus sophistiqués. Le smartphone est devenu un véritable outil qui impacte significativement nos habitudes quotidiennes.

Les révolutions technologiques dans les smartphones actuels

Les smartphones sont des téléphones mobiles conçus pour avoir des utilisations variées. Ils intègrent même certaines fonctions d’un ordinateur portable. De l’écran tactile aux fonctions d’assistant numérique personnel en passant par l’appareil photographique numérique, tous les aspects sont améliorés.

En effet, en matière de connectivité, nous sommes passés du déploiement de la 1 G en 1979 à celui de la 5G en 2020. L’objectif étant d’offrir un meilleur débit et plus de capacité sur tous les appareils connectés. De même, nous sommes passés de la Wifi 1 à la Wifi 6/6E qui permet d’obtenir un gain de vitesse de 40 %.

Côté écran, les smartphones embarquent de nos jours une dalle AMOLED qui permet d’obtenir des couleurs plus vives et des contrastes plus importants. L’écran possède également un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 240 Hz comme celui du smartphone Sharp Aquos Zero 2.

De plus en plus, les chipsets intégrés dans les smartphones sont plus travaillés, ce qui permet d’atteindre des puissances de calcul exceptionnelles. Par exemple, les processeurs mobiles sont davantage gravés en technologie 5 nm.

La photographie ne reste pas en marge des avancées réalisées au niveau des smartphones. La qualité de l’appareil photo est devenue d’ailleurs l’un des principaux arguments de vente. On retrouve aujourd’hui sur le marché des smartphones qui possèdent des capteurs pouvant atteindre 50 mégapixels.

Les smartphones, un pilier de l’industrie du divertissement

Près d’un téléphone sur trois vendu en 2011 dans le monde était un smartphone. Aujourd’hui, la quasi-totalité des téléphones achetés sont des smartphones. Les utilisateurs sont plus attirés par les contenus multimédias proposés. Ces derniers sont souvent accessibles via des applications.

Selon une étude de Médiamétrie (une société spécialisée dans l’étude des médias), les utilisateurs de smartphone disposaient en moyenne de 28 applications en 2016. Les plus téléchargés sont les jeux, suivis des réseaux sociaux et d’autres applications pratiques comme celles qui permettent de connaître la météo.

Il faut noter que la qualité d’image (résolutions full-HD) et de connexion avancée proposée par les nouveaux smartphones permet aussi d’accéder à des contenus (vidéos, musiques et jeux) en streaming. La mobilité des smartphones est un atout important, car elle permet d’accéder à ces contenus préférés à tout moment et en tout lieu.

La convergence des médias et les paris sportifs

Le monde du divertissement connaît une réelle révolution grâce aux avancées technologiques que présentent les smartphones. Certains jeux, normalement accessibles en établissement physique, sont aujourd’hui disponibles sur smartphone. Par exemple, les casinos se sont démocratisés et vous pouvez y accéder en ligne via des applications dédiées ou des sites internet.

Vous pouvez donc jouer au Blackjack, à la roulette ou au poker depuis le confort de votre maison ou partout en ville. Les paris sportifs ont été aussi rendus plus pratiques grâce aux smartphones. Vous pouvez parier sur n’importe quel événement sportif à tout moment. Notez qu’il existe un site de paris sportif suisse qui vous oriente vers les meilleurs bookmakers en ligne.

L’influence des smartphones sur le commerce mobile

L’influence des smartphones ne se limite pas au monde du divertissement. Elle s’étend aussi au monde du commerce. De nombreuses personnes préfèrent utiliser leur téléphone pour effectuer des achats en ligne, car elles n’ont pas à se déplacer vers un emplacement physique.

Il suffit de payer à distance et de recevoir son colis à la maison. Quel que soit le produit ou le service que vous recherchez, vous pouvez le trouver en ligne avec vos smartphones. En dehors du simple fait d’acheter, ces derniers sont utilisés pour comparer les prix, consulter les avis et les notes, contacter les services clients ou encore suivre la livraison.

Les avancées des systèmes de sécurité et de paiement mobile

Conscient de la quantité importante d’informations personnelles que contiennent les smartphones, les constructeurs mettent tout en œuvre pour vous protéger.

La plupart des appareils embarquent souvent trois types de système pour optimiser la sécurité des utilisateurs. Il s’agit du mot de passe, de la reconnaissance basée sur l’utilisation de capteurs de plus en plus améliorés et l’empreinte digitale.

Également appelé M-paiement, le paiement mobile permet de payer ses achats chez un commerçant en utilisant son smartphone (équipé du système NFC). Comme pour la carte bancaire, vous n’aurez pas besoin de saisir votre code confidentiel. Pour en savoir davantage, vous pouvez cliquer ici. Par ailleurs, notez que le M-paiement facilite les transactions pour les paris en ligne.

La durabilité et l’impact environnemental des smartphones

Les smartphones ont sans aucun doute des impacts négatifs sur l’environnement. C’est pendant la production que leur empreinte carbone est le plus élevé, soit 80 %, puisqu’ils font partie des produits les plus gourmands en ressources.

En plus du recyclage qui est une solution largement recommandée, les fabricants font des efforts pour proposer des appareils plus durables. À titre illustratif, l’entreprise néerlandaise Fairphone utilise des matériaux recyclés pour construire ses appareils.

De plus, 5 ans de garanties et 8 ans de mises à jour de logiciels sont proposés. Enfin, la majorité des pièces des téléphones proposés peuvent être remplacées.