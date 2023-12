Streaming musical : la France va taxer Spotify, Apple Music et Deezer

Taxe, taxe, taxe, taxe… Le mot est désormais bien connu des Français, mais également des acteurs de l’industrie numérique officiant dans l’hexagone. Le gouvernement vient effectivement d’annoncer la mise en place dès 2024 d’une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes de streaming musical, comme l’avait souhaité Emmanuel Macron. Cette contribution obligatoire, qui doit financer le secteur, sera « basée sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires des plateformes » de streaming concernées, a indiqué le ministère de la Culture à l’AFP.

“Impôt de production”

Spotify, Apple Music, Deezer et tous les autres seront donc sujets à cette nouvelle taxe franco-française. Et qui dit taxe sur le marché français, dit peut-être hausse du prix des abonnements ! Ce qui impactera évidemment le lambda, et pas vraiment les entreprises… Le 21 juin, jour de la Fête de la musique, Emmanuel Macron avait évoqué cette taxe sur les revenus du streaming, si la filière musicale ne s’accordait pas sur de nouvelles voies de financement de la création.

Le Syndicat des éditeurs de service de musique en ligne (ESML), qui regroupe les plateformes Deezer, Qobuz et Spotify avait dénoncé un projet de taxe streaming qui ne serait qu’un « nouvel impôt de production » qui « aboutirait à un affaiblissement de la dynamique du marché de la musique enregistrée ». L’ESML y voyait « des pertes pour les artistes et créateurs français », et une « hausse des prix d’abonnement pour les Français d’au minimum 10% ».