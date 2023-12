Magic Keyboard, Mouse et Trackpad : l’USB-C prévu pour le printemps 2024

Le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad d’Apple pourraient enfin passer du Lightning à l’USB-C au printemps 2024.

La rumeur, provenant de l’utilisateur Weibo “Instant Digital”, suggère que les trois périphériques d’Apple basés sur la technologie Lightning et conçus pour le Mac pourraient recevoir une mise à jour au printemps. On ne sait pas si les accessoires subiront d’autres changements que le passage à l’USB-C.

Ils ressemblent encore largement à ce qu’ils étaient lorsqu’ils ont reçu leur dernière mise à jour majeure en octobre 2015, bien qu’il y ait eu quelques révisions mineures au fil des années (un passage à des câbles tressés, et de nouvelles options de couleur qui ne sont disponibles qu’avec l’iMac de 24 pouces). Apple a également sorti un Magic Keyboard avec un bouton Touch ID en 2021.

Alors que la Magic Mouse a une autonomie d’environ un mois entre deux charges, la position du port Lightning sur la partie inférieure de l’accessoire a été un point de discorde dans la communauté Apple pendant de nombreuses années, car il l’empêche d’être utilisée pendant la charge. On ne sait pas si le port USB-C de la nouvelle version sera placé à un endroit plus pratique.

Depuis qu’Apple a entamé la transition de Lightning à USB-C, le changement de port sur ses périphériques a été largement anticipé. Malgré les rumeurs suggérant que le changement interviendrait avec la sortie des nouveaux iMac de la société en octobre, aucun changement de ce type n’a eu lieu et les trois accessoires continuent d’arborer un port Lightning pour la charge et l’appairage.

La décision d’Apple de laisser les accessoires inchangés est étonnante, car l’entreprise a partout ailleurs progressivement adopté l’USB-C. L’ensemble de la gamme iPhone 15, tous les modèles d’iPad de dernière génération, la télécommande Siri pour Apple TV, les AirPods Pro de deuxième génération et le nouvel Apple Pencil sont tous dotés d’un port USB-C. À l’exception des trois périphériques qui accompagnent l’iMac, les seuls appareils Apple de dernière génération qui disposent encore d’un port Lightning sont les AirPods, les AirPods Max et l’iPhone SE.

Une mise à jour des différents accessoires Mac “Magic” au cours de l’automne serait toutefois inhabituelle, étant donné que l’iMac a été rafraîchi seulement cinq à sept mois plus tôt, mais ce n’est pas exclu. Selon les rumeurs, Apple prévoit plusieurs lancements de produits pour le printemps, notamment de nouveaux iPad et Mac, et potentiellement son casque Vision Pro.