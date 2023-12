Les meilleures applis de jeux en 2023

Jouer en ligne est devenu le passe-temps préféré des internautes. La liste des applications disponibles est si longue, qu’il est parfois difficile de se retrouver. Cet article vous propose de faire le tri en vous donnant les noms des 10 applications qui ont fait le buzz sur la toile en 2023. Prêt à découvrir la sélection ?

Les applis, une innovation conçue pour les portables

Il est loin le temps où les joueurs devaient se contenter de quelques jeux pour les premiers téléphones portables intelligents. Depuis, les entreprises créant du contenu pour mobiles se sont multipliées et avec elles, les possibilités de jeux. Désormais, le jeu représente une catégorie à lui seul sur Apple Store ou sur Play Store.

D’ailleurs, si vous êtes fan de machines à sous, vous n’aurez aucun mal à trouver plusieurs centaines de slots disponibles pour jouer sur mobile. Il suffit juste de choisir le casino en ligne le plus fiable et le plus sérieux du marché. En attendant, zoom sur les 10 applications les plus téléchargées en 2023 !

Honkaï Star Rail

Jeu de rôle tactique, il met en scène des Valkyries combattant le fléau du Honkaï. Dans ce jeu d’aventure, vous voyagerez à travers la galaxie à bord d’un train spatial qui suit la trace d’un être mystérieux. Vous explorerez des mondes différents et rencontrerez des personnages insolites. C’est un jeu parfait pour les amoureux d’histoires fantastiques et captivantes. Mention spéciale aux graphismes, époustouflants de beauté.

Lost in Pay

Si vous aimez autant l’aventure que la réflexion, vous devriez essayez ce jeu développé par Happy Juice Games. Vous allez littéralement entrer dans un dessin animé où vous incarnerez un frère et une sœur. Au programme, exploration de mondes parallèles, amitiés avec des créatures magiques, le tout accompagné d’énigmes à résoudre pour retrouver le chemin. Charmant, drôle et créatif, vous allez adorer jouer à Lost in Pay.

Finding Hannah

Si l’idée est de trouver un jeu relaxant, alors Finding Hannah est fait pour vous. Il s’agit d’un puzzle racontant l’histoire d’une femme qui traverse la crise de la quarantaine. Elle a tout pour être heureuse, mais elle ne l’est pas. En jouant avec ce puzzle, vous allez l’aider à découvrir ce qui ne va pas en explorant des scènes magnifiques d’objets cachés. 12 niveaux vous attendent en plus des scènes narratives et des jeux alternatifs.

Candy Crush

Il a fait fureur lors de sa sortie mondiale en 2012 et depuis tout ce temps, son succès ne s’est pas démenti. Candy Crush, c’est un jeu d’une simplicité déconcertante et cependant, totalement addictif. Le but consiste à aligner des bonbons de même couleur pour les faire disparaître et ainsi, marquer des points. Si je vous dis qu’il compte plus d’un billion de niveaux joués et des millions de fans dans le monde, vous vous demandez combien de zéro à billion ? Voilà le résultat en chiffre : 1 000 000 000 000, c’est l’équivalent de mille milliards.

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour est un jeu de course gratuit de la franchise Mario Kart, édité par Nintendo sur smartphone et tablette tactile. Le jeu se déroule dans l’univers de Super Mario et propose des circuits inspirés de grandes villes du monde réel. Vous jouerez avec une cinquantaine de personnages, des circuits différents et des éléments inédits. À réserver aux fans du petit bonhomme en salopette bleue et aux amoureux de la vitesse et des défis sur les circuits de karting.

Monopoly GO

Vous retrouverez dans ce jeu gratuit tout ce qui a fait le succès du célèbre Monopoly. Le but ? Collecter des propriétés, construire des maisons et des hôtels et gagner de l’argent. Le plus ? Des mini-jeux évènements, des tournois, de nouveaux personnages dans cette version revisitée. Grâce à ce Monopoly 2.0, vous allez explorer la ville, des mondes fantastiques et découvrir de nouveaux plateaux thématiques.

Harry Potter Secret à Poudlard

Le célèbre magicien se devait d’avoir un jeu de rôle gratuit pour smartphone et tablette ! Basé sur l’univers de J.K Rowling, le jeu vous propose une immersion dans la peau d’un jeune sorcier bien avant l’arrivée d’Harry Potter à Poudlard. Vous allez pouvoir imaginer votre propre personnage, choisir votre école, apprendre à créer des sorts et des potions, participer aux duels. Régulièrement mis à jour avec de nouveaux contenus, jouer à Harry Potter Secret à Poudlard n’est jamais monotone, bien au contraire.

Soccer Super Star Football

Pour les amoureux du ballon rond, Soccer Super Star Football est un jeu gratuit offrant une expérience immersive dans l’univers du foot. Vous pouvez jouer hors ligne et débloquer des joueurs stars. Vous pouvez aussi participer aux tournois hebdomadaires. Ce jeu utilise la dernière technologie de capture de mouvement plus un moteur 3D immersif et une intelligence artificielle avancée. Pour frapper le ballon et marquer un but, il suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran.

Les Simpsons : Springfield

Vous aimez les personnages décalés des Simpsons ? Vous aimez les jeux de simulation et de construction ? Alors, ce mix and match des deux devrait vous satisfaire. Ici, vous pouvez créer votre propre version de Springfield et vivre des aventures hilarantes avec eux. Scènes animées exclusives, dialogue originaux, le jeu suit le scénario de la catastrophe nucléaire causée par Homer. Vous devez l’aider à reconstruire la ville, retrouver sa famille et ses amis.

Creaks

Jeu d’aventure et de réflexion à la fois, Creaks vous invite à explorer un manoir rempli d’énigmes et de secrets. Vous devrez faire preuve de logique et de courage pour éviter les monstres qui peuplent ce monde souterrain. La particularité de ce jeu disponible sur Apple Store ou Play Store, ce sont ses graphismes peints à la main, ses animations détaillées, ses bruitages surréalistes et sa bande-son électrique signée Hidden Orchestra.

Voilà, désormais vous en savez plus ceux qui ont fait l’actualité des applications en 2023. Il reste à espérer que 2024 soit une année aussi riche en nouveautés passionnantes.