Chrome veut limiter les bloqueurs de pub dès juin prochain

Google continue de batailler contre les bloqueurs de pubs. Google préparait il y a près d’un an le déploiement du Manifest V3, un nouveau format d’extension. L’opération avait été suspendue en raison des réactions outrées des utilisateurs, qui déploraient que cette mis à jour alors détruire les extension les plus populaires du navigateur. Mais l’entreprise n’a pas abandonné l’idée, et est même désormais prête à réaliser son patch.

“Protéger” la vie privée

Selon un post de blog de la firme, Manifest V2 devrait prendre fin dès juin 2024 sur les versions Beta, Dev et Canary de Chrome. Les extensions V2 seront désactivées, et il ne sera plus possible de les installer. Après un mois d’observation, les modifications arriveront auprès du grand public sur le navigateur standard.

D’après Google, Manifest limitera les extensions pour “protéger” notre vie privée. Mais selon l’Electronic Frontier Foundation, il s’agit d’un mensonge. Cette nouvelle version va au contraire grandement limiter l’efficacité des bloqueurs de publicités. Seul uBlock Origin Lite devrait ainsi être autorisé.