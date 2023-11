Guide de la fiscalité du Bitcoin : un manuel pour les investisseurs en cryptos

Vous avez besoin d’aide pour comprendre la fiscalité du Bitcoin ? Voici un guide complet pour les investisseurs en crypto-monnaies afin de vous aider à déclarer les taxes applicables au Bitcoin.

L'augmentation du prix et de la popularité du Bitcoin en a fait un choix d'investissement pour de nombreuses personnes et organisations. Bien que cette cryptomonnaie ait connu des baisses périodiques, sa valeur a considérablement augmenté. Les investisseurs ont perdu et réalisé d'importants bénéfices en négociant du Bitcoin. Avec l'augmentation des activités autour du Bitcoin, les autorités fiscales ont développé des mécanismes pour taxer les investisseurs et les traders. Comprendre la fiscalité du Bitcoin peut vous aider à surmonter les défis que vous rencontrerez probablement en négociant ou en investissant dans cette monnaie virtuelle.

Le défi fiscal du Bitcoin

Dans le monde entier, les gens se demandent si les autorités peuvent taxer le Bitcoin en raison de sa nature numérique et mondiale. Néanmoins, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni soumettent les investissements en Bitcoin à l’impôt conventionnel sur les plus-values. Cependant, la situation fiscale du Bitcoin devient compliquée lorsqu’une personne utilise cette crypto-monnaie pour payer un article ou un service. Dans un tel scénario, les transactions sont considérées comme des ventes de crypto, pouvant occasionner une taxe de vente applicable ou une obligation fiscale sur les plus-values.

Cependant, certains pays comme Hong Kong, la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne adoptent une approche différente. Ces pays ont des règles différentes pour les ventes de crypto, avec des États comme la Nouvelle-Zélande et le Japon adoptant l’approche de l’impôt sur le revenu.

De nouvelles règles fiscales peuvent également être nécessaires pour les stablecoins, qui connaissent une adoption plus large et dont la valeur est indexée sur une marchandise ou une devise. Étant donné que ces monnaies ont une volatilité relativement faible, elles sont moins susceptibles d’occasionner un gain ou une perte en capital, avec des changements de valeur plus comparables aux différences de change.

La fiscalité du Bitcoin pour les particuliers et les petites entreprises

Si vous ne dirigez pas une entreprise, il est peu probable que vous ayez à vous soucier de la TVA ou de l’impôt sur le revenu en utilisant le Bitcoin. Par exemple, la plupart des autorités ne taxent pas les utilisateurs de Bitcoin lorsqu’ils utilisent la crypto-monnaie pour acquérir des services ou des biens en ligne. Toutefois, dans certains États, le coût des monnaies numériques utilisées dans une transaction est limité. Dépasser cette limite peut entraîner une imposition sur les plus-values.

Cependant, la plupart des autorités fiscales considèrent le Bitcoin comme un actif soumis à l’impôt sur les plus-values. Par conséquent, vous êtes susceptible d’être soumis à cette taxe lorsque vous transférez ou vendez Ethereum à une autre personne via une plateforme. De même, si quelqu’un vous paie en Bitcoin pour des services ou des biens fournis, vous devez le déclarer comme revenu imposable.

Lorsque vous achetez des articles, comme du stock de commerce, avec du Bitcoin, vous pouvez être éligible à une déduction fiscale, en fonction de la valeur marchande de l’article acquis. De plus, l’impôt sur les plus-values peut s’appliquer lorsque vous vous débarrassez de Bitcoin à des fins commerciales ou professionnelles. Néanmoins, en fonction du montant inclus dans votre revenu ordinaire ou imposable, cela peut être réduit.

Par exemple, dans le minage de Bitcoin, vous obtenez un revenu imposable lorsque vous transférez les pièces à une autre personne. Ainsi, les dépenses encourues lors du minage de Bitcoin peuvent être déductibles. De même, toute perte issue de votre activité de minage sera soumise aux dispositions relatives aux pertes non commerciales. Par conséquent, elles ne seront pas automatiquement disponibles pour compenser vos autres revenus. Les Bitcoins que vous détenez suite à la vente ou au minage constituent un stock de commerce, et vous devez les prendre en compte à la fin de l’exercice fiscal.

Registres fiscaux du Bitcoin

La tenue de registres est essentielle lorsqu’il s’agit de Bitcoin. Voici ce qu’il faut inclure dans vos registres Bitcoin :

La date de chaque transaction en Bitcoin

Le montant impliqué dans la transaction en monnaie fiduciaire

Les détails de la transaction

Les dépenses comme les commissions et les frais

Les informations sur l’autre partie, y compris leur adresse Bitcoin

Ces détails sont essentiels lors de la demande d’exemption fiscale. Ils aideront à démontrer que vous avez dépensé du Bitcoin pour acheter des articles ou des services.

Conclusion

Les règles de taxation du Bitcoin varient d’un pays à l’autre. Dans certains endroits, le fisc et les décideurs cherchent encore des moyens de taxer le Bitcoin. Néanmoins, comprendre la position de la juridiction locale sur la fiscalité du Bitcoin est vital. Cela vous aide à déterminer quand enregistrer les transactions en Bitcoin et les implications fiscales à anticiper lors de la manipulation de cette crypto-monnaie.