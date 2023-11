Quatre éléments clés d’un site Web attrayant et efficace 

Quel que soit le secteur d’activité, une entreprise se doit aujourd’hui d’avoir un site Web. Cependant, il ne suffit pas d’en posséder un pour profiter de ses nombreux avantages à court, moyen et long terme. Il existe plusieurs éléments clés pour faire un site web de qualité et contribuer à la réalisation de vos différents objectifs.

Opter pour un design attractif et professionnel

Pour attirer les internautes à visiter votre site web et les inciter à rester, vous n’avez pas plus de trois secondes. À ce titre, le premier élément clé qui représente une priorité absolue concerne le webdesign. Il n’est pas une affaire de goût personnel, mais doit faire l’objet d’une étude. L’erreur la plus courante est d’appliquer vos préférences au site web de votre entreprise. Il est primordial de choisir les couleurs et les polices d’écriture de manière à simplifier la consultation des pages web. Il faut aussi que le design choisi correspond bien à votre image de marque ainsi qu’à vos cibles. Par ailleurs, il faut veiller sur l’harmonie générale qui constitue un gage de sérieux.

Optimiser le temps de chargement des pages web

Si le design est essentiel, il ne doit pas être choisi au détriment du temps de chargement des pages web. Pour cause, si elles mettent plus de trois secondes à s’ouvrir, 50 % de vos visiteurs vont partir chez la concurrence. Cet élément est d’autant plus important puisque l’utilisation des terminaux mobiles comme les smartphones et les tablettes est en forte augmentation. Pour optimiser la vitesse de chargement de votre site web, il faut faire attention à la performance de l’hébergement, au choix et à la taille des images, au nombre des extensions utilisées, etc.

Adopter une conception ergonomique pour une navigation fluide

La prochaine étape consiste à garder les visiteurs sur vos pages web. Cela passe inévitablement par une navigation intuitive et fluide. Les internautes doivent pouvoir trouver facilement ce qu’ils recherchent sur votre site Internet. Pour ce faire, il faut une conception ergonomique. D’ailleurs, la majorité des internautes a recours au menu pour naviguer. Votre site Web doit comporter au maximum deux niveaux et un nombre limité d’entrées pour chacun d’eux. Vous pouvez aussi utiliser un favicon. Cette icône de navigation facilite le passage d’une page à l’autre tout en étant une représentation de votre marque. La taille de ce visuel ne doit pas être inférieure à 16×16 pixels.

Renforcer la qualité du contenu rédactionnel et la sécurité

La qualité du contenu rédactionnel joue aussi un rôle crucial dans l’attractivité de votre site web. Il ne suffit pas d’intégrer de belles photos. Pour faire montre de professionnalisme et améliorer votre image de marque, vous devez diffuser des contenus pertinents et originaux. Ce qui incite les internautes à les partager et à parler en bien de votre entreprise. Le dernier point à ne pas négliger concerne la sécurité. Les cyberattaques sont en hausse constante. De ce fait, appliquer les bonnes mesures de sécurité est indispensable : certificat SSL, logiciel à jour, sauvegardes régulières, etc.