Le patron de Xbox veut un gros jeu exclusif par trimestre

C’est encore une promesse de la part du patron de Xbox, Phil Spencer. Pas sûr qu’il la tienne cela dit, comme un bon gros paquet d’entre elles ces dernières années. Après Halo Infinite fin 2021 et Starfield mi 2023, Phil Spencer veut désormais délivrer un gros jeu exclusif de la part des studios Xbox par trimestre. C’est auprès de Famitsu qu’il l’explique.

“Très enthousiastes”

Mais alors qu’il mentionnait autrefois une sortie de AAA par trimestre, il a cette fois précisé qu’il pouvait s’agir d’un « blockbuster » ou d’un « titre attendu ». “Pour ce qui est des deux prochaines années, nous allons sortir un grand titre d’un studio first party tous les trois mois environ. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous avons hâte d’y être“, a-t-il dit, alors que Microsoft a racheté Activision-Blizzard-King il y a quelques semaines.

En 2024, l’année sur Xbox s’annonce pourtant relativement moyenne : on s’attend à la sortie de Hellblade 2, annoncé il y a des années, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 et Towerborne. On ne sait pas encore ce qu’il en sera du reste.